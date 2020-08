Äventyrlige tuppen Cornelis rymde med lastbil – nu har han fått sin Agda

Anmäl text- och faktafel

På gården där han kläcktes i våras går ungtupparna lösa, och en dag bestämde sig Gulöra, som Cornelis hette tidigare, för att ge sig ut på äventyr. Det föll sig så att en lastbil från gården skulle med spannmål in till stan. Gulöra/Cornelis, som är en äventyrlig kille, såg sin chans och gömde sig någonstans uppe under fordonet. Chauffören for iväg helt ovetandes om att han hade en fripassagerare.

– När lastbilen körde ut på 56:an vid Grällsta såg chauffören i backspegeln en tupp som for omkring över vägen, och människor som klivit ur sin bil och försöker fånga in detta uppspelta fjäderfä, berättar Susie Anger Söderberg.

Men tuppen ville inte bli plockad, utan begav sig till Susies gård där han gav sig till känna i stället.

– Jag trodde att jag hörde fel. Vi ringde polisen som hänvisade oss till Länsstyrelsen. Men trots att vi också frågade runt i de närmaste gårdarna fick vi inget napp på ägaren.

Inte förrän hon gick med i en hönsgrupp på Facebook lyckades hon utröna var rymmaren kom ifrån.

– Ägaren, som trodde att tuppen kanske blivit rävmat eller platt i trafiken tyckte att eftersom han tagit sig oskadd till oss så kunde han få stanna kvar, berättar Susie.

Namnet Cornelis föll sig naturligt med tanke på Wreesvijks låt Hönan Agda, och nu, en vecka senare, har Cornelis fått en egen liten familj då tre små unghönor införskaffats till gården – Agda, Klara och Polly.

– Vi tänkte att det är synd om han skulle vara ensam, säger Susie som annars bara har hundar på sin lantligt belägna gård.

Att skaffa höns var egentligen inte planerat, men hon ångrar sig inte.

– Jag känner honom inte jättebra än, men nu får jag klappa honom lite medan han äter. Då småkluckar han lite, och gal när jag går därifrån, säger hon leende.