Igeland: Att Kareby drar sig ur elitserien är inte bra – men det stora problemet är att ingen vill ta över deras plats

Kareby har varit dambandyns största maktfaktor på 10-talet. Hur hårt det slår mot sporten att de nu tvingas dra sig ur elitserien har vi redan avhandlat . Nu ska vi istället prata om de tio klubbar som tillfrågades om att ta över deras plats.

I fredags var sista svarsdagen, och döm av min obefintliga förvåning att ingen tackade ja.

Det är klart att jag hoppades på att Grycksbo och Tranås, de två lag som är närmast elitserien sportsligt, skulle våga ta steget.

Men med tanke på att de tackade nej till att ens kvalspela om en elitserieplats i våras var det förstås inte så förvånande att de avböjde även nu.

Och visst, allt är inte nattsvart. Det har hänt en del de senaste åren i svensk dambandy.

Den på herrsidan mest framgångsrika klubben genom tiderna tryckte lite extra i damsatsningen och gick raka vägen till SM-final.

En av de största klubbarna på herrsidan valde att satsa på ett seniorlag även på damsidan vilket gissningsvis kommer leda till både finaler och SM-guld inom kort.

En liten förening från en ort med 6 000 tusen invånare bestämde sig för att fördela resurserna i klubben lika mellan dam- och herrlaget. Från start till mål tog det två år innan de var svenska mästare.

Men "bredden" i svensk dambandy är fortfarande lika smal som den varit. Går en klubb framåt i utvecklingen går en annan fortfarande bakåt. Vägen från den absoluta toppen till att inte ha något lag att ställa på banan är som ni säkert förstått vid det här laget väldigt, väldigt kort.

Så varför vill ingen klubb ha en plats i högsta serien? För det första anger man att man inte har ekonomin för elitserien. Sedan tycker man att det är rättvisare för de unga spelarna att möta allsvenskt motstånd. För att inte tala om det faktum att de spelare som är på elitserienivå ofta redan spelar i högsta serien i en annan klubb, vilket gör det omöjligt att få spelarmaterial för två elitserielag.

Det är egentligen inte konstigt. Det konstiga är att det inte händer mer. När klubbarna snarare slåss om att slippa spela i högsta serien än det motsatta krävs det krafttag från förbundet. Annars äventyrar man överlevnaden av en jämställd sport – och det tror jag att fler än jag skulle tycka vore en katastrof.

Men det verkar faktiskt som att man tycker att det är upp till klubbarna att lösa problemet.

I ishockeyn har damerna fått ett rejält uppsving de senaste åren. Föregångaren är Luleå, tidigare framför allt en SHL-klubb som började satsa ekonomiska resurser även på damlaget. Vägen från det till SM-guld var förstås inte lång.

Ser i något samband med de positiva exemplen från svensk dambandy? Jag tänkte i alla fall ge mig på att dra en slutsats: när de ekonomiska resurserna omfördelas går det att få en attraktiv idrott även på damsidan.

I förra veckan rapporterade NSD om att alla seniorer i Luleås SDHL-lag hade ekonomisk ersättning den här säsongen, vilket ger dem bättre träningsmöjligheter och större chanser att bli ett mer slagkraftigt hockeylag.

I bandyn skulle jag vara glad om vi hade åtta lag som ens ville spela i högsta serien.

Deltagande lag i damernas elitserien 2018/19

AIK, Sandvikens AIK, Skirö AIK, Skutskärs IF, Söråkers IF, Villa Lidköping BK, Västerås SK.

Serien kommer att spelas med sju lag.

Klubbar anmälda till allsvenskan:

Grycksbo IF, Hammarby IF, Härnösands AIK, IFK Rättvik BK, Kalix BF, Spånga/Bromsten BK, Umedalens IF, Uppsala BoIS, Mölndal BK, Skirö AIK U, Sunvära SK, Surte BK, Tranås BoIS, Villa Lidköping BK U, Västerstrands AIK, Västerås SK U, Kareby IS.

Allsvenskan spelas i två serier, norra och södra.