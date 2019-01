Svåra uppladdningen störde – när Stars föll i nyckelmatchen: "Många timmar på Arlanda"

Köping Stars segersvit stannade på tre matcher.

På torsdagskvällen föll laget med 93–100 i bortamatchen mot Umeå – efter en mardrömslik uppladdning för laget.

Efter att ha lämnat Köping klockan fem på morgonen skulle laget flyga norrut vid halv nio. Men planet från Arlanda ställdes in, och laget bokades i stället om på ett flygplan sex timmar senare.

I stället för att ladda upp på sina hotellrum i Umeå blev det en lång dag på flytplatsen.

– Vi spenderade många, många timmar på Arlanda, sen skulle vi komma hit och prestera. Det är tufft, säger lagets assisterande tränare Adam Engström till Sporten.

Stars försening gjorde att matchen fick skjutas fram en halvtimme, men trots den tuffa uppladdningen var man med från början. Efter en poängmässigt tuff start var det Stars som förde den första halvleken, och man gick in i halvtid med två poängs ledning.

Men i den andra halvleken tog det stopp.

– Jag tycker vi gör ett rätt bra jobb i första halvlek ändå. Jag tycker vi är rätt så fokuserade, vi utför våra anfallssystem bra och vi hittar varandra rätt bra. Men i andra halvlek tycker jag vi får det jobbigare med att komma till bra skottlägen, och energimässigt så tycker jag inte att vi var på den nivån vi varit på sistone.

Matchen var tabellmässigt oerhört mycket viktig, med lagen på varsin sida om slutspelsstrecket och två poäng till Köpings fördel inför mötet. Förlusten innebär att Köping nu ligger på samma poäng som Umeå.

– Vi har ju nämnt för laget att det har varit en fyrapoängsmatch. Det hade varit skönt att ha en liten buffert där, men matcherna är oavsett otroligt viktiga.

Det var också den sista matchen av fyra raka mot de fyra lagen som ligger närmast Stars i tabellen. Under säsongens kanske viktigaste period blev det tre segrar av fyra möjliga, och trots en tung avslutning är Engström nöjd med den senaste tiden.

– Det har ju varit jättebra, skulle jag säga. Tre av fyra möjliga är jättebra. Självklart hade vi hoppats på fyra vinster, men nu blev det inte så. De här tre vinsterna som vi har tagit gör att vi känner mer självförtroende i vårt spel, mer trygga i det vi vill göra. Så nu får vi hitta tillbaka till det till nästa match mot Jämtland.

Matchens hetaste snackisar

► Larssons krigarinsats

Matchen var inte särskilt gammal när Niklas Larssons match såg ut att vara över. Larsson som fram till dess hade varit bäst på banan landade olyckligt och tog sig genast för foten. En lindad fot och högläge gjorde att det såg ut som att Larssons kväll var över. Men när den andra halvleken drog igång var han tillbaka, och fortsatte spela utmärkt för Stars.

► Slarvkavalkaden

Efter en underhållande första halvlek blev den tredje perioden ett exempel på hur basket inte ska spelas. Båda lagen var enormt ineffektiva i sitt skytte, och det kastades dessutom bort bollar till höger och vänster. Signifikativt för den tredje perioden var när annars så skicklige Aleksa Solevic tog sig igenom för en helt öppen layup – men helt sonika missade.

► Extrachanserna räckte inte för Stars

Umeå såg ut att ha matchen i en liten ask. Då drog hemmalaget på sig inte bara en, utan två osportsliga fouls på kort tid i matchens slutminuter. Först var det Eric Gilchrese som stoppade Aleksa Solevic utan någon lagkamrat bakom sig, och sen var det Alexandros Varytimiadis som mer eller mindre sparkade Solevic i huvudet när Köpingsguarden var på väg in mot korgen. Men trots att man två gånger om fick två straffkast plus bollen vid sidan kunde Köping aldrig ta sig ikapp.

Bäst på planen

DeAndre Mathieu, Umeå

Försvann lite ur matchen mot slutet, men fram till dess hade Köping Stars inget medel för att få stopp på den kortväxte amerikanen. 66-procentig från golvet där han lätt kunde ta sig igenom ett ofta passivt Köpingsförsvar.

MATCHFAKTA

Umeå BSKT–Köping Stars 100–93 (23–22, 29–32, 19–13, 29–26)

Poäng, Umeå: DeAndre Mathieu, 30, Andre Nilsson, 18, Alexandros Varytimiadis, 14, Josh Greene, 12, Eric Gilchrese, 12, Chris Singhateh, 8, Daniel Eliasson, 6.

Stars: Aleksa Solevic, 21, Desmond Hubert, 18, Niklas Larsson, 18, Mitch Petersen, 11, John Brändmark, 9, Sean Smith, 6, Michael Axelsson, 4, James Demery, 4, Luka Babic, 2.

Bästa returtagare, Umeå: Alexandros Varytimiadis, 8 (2/6)

Stars: Desmond Hubert, 9 (2/7)

Turnover, Umeå: 14

Stars: 17

Domare: Rickard Eriksson, Shaker Nasrollah, Ramunas Jucevicius

Publik: 304