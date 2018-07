Lär dig om ekologisk odling på Ingers och Hans gård: "Vi vill helst att man stannar i två veckor"

World Wide Opportunities on Organic Farming eller Willing Workers on Organic Farms) är en internationell organisation med syftet att förmedla kontakt mellan ekologiska gårdar och volontärer. Syftet med WWOOF är att ge människor en möjlighet att få en praktisk erfarenhet av vad ekologisk odling innebär. Helt enkelt blir man medlem på WWOOF:s hemsida för att sedan börja leta upp gårdar i Sverige eller i övriga världen. De allra flesta som kommer till Hans Nolén och Inger Holmberg kommer från länder som Tyskland, Holland eller Frankrike.

– Många vill upptäcka Sverige och ser det som ett sätt att lära känna landet. Eftersom flera också kommer hit utan bil brukar vi göra utflykter tillsammans för att visa upp Höga kusten, förklarar Inger Holmberg.

På övervåningen i huset i Bjärtrå i Kramfors står två rum redo att ta emot volontärerna. Det har kommit volontärer och bott hos dem varje sommar de senaste 15 åren. De allra flesta är unga tjejer men ibland kommer även par.

– Vi brukar oftast ta emot två eller tre personer åt gången och sedan vill vi helst att de stannar hos oss i två veckor, fortsätter Hans Nolén.

Hos Hans Nolén och Inger Holmberg på Allsta gård får man lära sig om att odla frilandsgrönsaker samt växthusodling. Bland grönsakerna hittar man bland annat morötter, vitkål och paprika.

– Men eftersom vi har en liten gård kan även andra enklare uppgifter som hör gården till uppkomma, säger Inger Holmberg.

Maten äter man tillsammans med dem och oftast är det Hans eller Inger som lagar den.

– Många som kommer till oss är yngre och blir lite blyga när man frågar om de kan laga mat, säger Inger.

De flesta som besöker dem är runt 20 år gamla. Dock ser Hans och Inger gärna att äldre personer vågar sig dit.

– Eftersom vi själva är pensionärer vore det kul om ett annat pensionärspar kom hit, säger Hans och uppmuntrar även svenskar att söka sig till dem.

På gården finns förutom odlingarna också höns, får och ett lamadjur. Lamadjuret går tillsammans med fåren och håller landskapet öppet genom att äta sådant som fåren inte kommer åt eller inte gillar. De ger också lättillgänglig gödsel eftersom de gör sina toalettbesök på samma ställe. Som grönsaksodlare behövs gödsel avföringen är bra för marken.

WWOOF:are brukar komma till gården varje sommar och det är oftast en positiv och lite pirrig upplevelse.

– Man ska ju trots att bo tillsammans under samma tak så i början är man alltid lite nervös, men flera gånger har vi hållit kontakt över sociala medier efteråt, fortsätter Inger Holmberg.

Arbetet på WWOOF-gårdar sker helt ideellt och volontärerna får hjälpa till i det dagliga arbetet med sådant som exempelvis sådd, plantering, skörd, trädgårdsarbete, skogsarbete, utfodring av djur och mjölkning. Enligt WWOOF:s hemsida finns i nuläget 176 gårdar anmälda varav sju i Ångermanland och det krävs att man har fyllt 18 år.