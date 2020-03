Brist på munskydd och handsprit på apoteken: ”Det är händerna i fickorna som gäller”

Anmäl text- och faktafel

Redan i Apoteksgruppens telefonväxel meddelas att om man undrar över lagersaldo för munskydd och handsprit så är det slut. Det märks också på apoteket i Heby, där hyllorna gapar tomma för just dessa varor. Handsprit beräknas komma in senare under veckan.

– Sedan har det gått extra mycket Ipren och Alvedon. Visst är folk oroliga, och många har frågor, säger farmaceut Marie Rosén.

Råden de får är få men slagkraftiga – god handhygien och att undvika stora folksamlingar.

– Det är viktigt att hosta och nysa i armvecket. Men eftersom viruset har ett fettlösligt hölje löses det upp av tvål och vatten, så det kan man använda hemma. Handsprit behövs bara när man är ute, säger hon.

På Apotek Hjärtat i Sala lägger apotekstekniker Birgitta Hellkvist upp förpackningar med näsdukar i korgar.

– Munskydd säljer vi väldigt lite av i vanliga fall, så de som fanns gick åt direkt. Inte finns det fler på lager heller då efterfrågan varit liten tidigare, säger hon och hjälper sedan en kvinna i kassan.

På frågan om det finns pumpflaskor med handsprit får Britta, som kvinnan heter, svaret att de är slut.

– Jag har spritat händerna även före det här utbrottet, till exempel efter jag har handlat, säger hon till SA och lägger två små flaskor hon kunde köpa i sin handväska.

På Apoteket Renen i Sala finns det varken handsprit eller munskydd, men åtminstone handsprit väntas i en leverans senare i veckan. I fickan har apotekstekniker Malin Junevall en egen liten flaska.

– Nej, det brukar jag inte ha, i vanliga fall har vi här bakom som vi i personalen använder. Men vi är ju lite extra utsatta här, säger hon.

Men jätteorolig är hon inte för sin egen skull.

– Jag räknar med att alla vet vad som gäller. Jag ser till exempel många som har tröjärmen emellan när de ska ta ett könummer, säger hon.

När det gäller avsaknaden av munskydd påpekar Marie Rosén på Apoteksgruppen i Heby att de ändå inte hjälper.

– Det är den som redan är smittad som borde ha munskyddet, då det handlar om en droppsmitta. Man får viruset på händerna och smittas genom att man tar sig i ögat eller andra slemhinnor. Det är händerna i fickorna som gäller alltså, säger hon.

Om du tror att du är smittad

Symptomen att se upp med är feber, hosta, halsont och svårigheter att andas, vilket kan liknas vid en vanlig förkylning eller influensa. I så fall ska man ringa 1177 för att få råd.

Den som har andra frågor angående coronaviruset kan ringa det nationella informationsnumret 113 13.