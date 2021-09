Carina var på Manhattan vid terrorattacken för 20 år sedan: ”Ta dig ut från FN-skrapan”

Anmäl text- och faktafel

Hösten 2001 befann sig den då 25-åriga Västeråstjejen Carina Staibano i New York. Som en del av sin universitetsutbildning i internationellt humanitärt bistånd hade hon praktik på FN.

Vid åtta-tiden morgonen den 11 september anlände hon till jobbet på 30:e våningen av FN-skrapan, ett par kilometer från World Trade Center. Klockan 08:46 lokal tid kraschade American Airlines Flight 11 in i World Trade Centers norra torn.

Den dagen lever tydligt kvar hos Carina och många detaljer har bränt sig fast på näthinnan.

– Det blir väl så när något så stort händer, säger Carina på telefon från Stockholm, där hon i dag jobbar som rådgivare för SIDA.

Efter att det första planet flugit in i World Trade Center fick en av Carinas kollegor ett samtal från sin svärson som jobbade i flygledartornet i New York.

– Han sa till henne: "Det är ett plan som har kraschat, ta dig ut från FN-skrapan!" berättar Carina och fortsätter:

– Varpå hon vände sig till oss som var på plats på kontoret och sa att det har hänt en olycka, ett flygplan har kraschat in i en skyskrapa. Men då tänkte vi att det är väl ett litet sportflygplan eller en helikopter kanske. Det är mycket trafik i luften i den delen av Manhattan, de flyger från finansdistriktets olika delar.

Carina och hennes kollegor började kolla nyheter på nätet och insåg snart att det var större än så men vidden av det var ännu okänd för dem. Carina gick in på damrummet som har ett panoramafönster mot Manhattan.

– Man såg så långt man kunde se söderut och norrut på Manhattan. Jag tittade neråt och såg någonting. Man hade inga mobiler på den tiden så man kunde inte ta bilder, men jag har en bild i mitt huvud. Jag såg toppen av ett torn, det är ju omöjligt att jag kunde ha sett det, men jag såg tjockt, tjockt med svart rök, som en jättecigarett som brann. Jag insåg att för att kunna se så mycket rök på det avståndet, då måste det vara något stort. Jag fick lite panik. Jag sprang in till min plats igen.

– Jag hade ganska mycket sinnesnärvaro, jag är lite imponerad av mig själv, för jag hann dra iväg ett mail till min syster och min sambo. Jag har sparat det här mailet där jag skrev: "Det har hänt en olycka här i New York. Ett plan har kört in i en skyskrapa. Jag är okej, jag hör av mig sedan." Jag skickade iväg det och det kom iväg fick jag reda på sedan för bara en kort stund därefter så dog all kommunikation i New York.

FN-skrapans protokoll för evakuering inleddes men larmsystemen fungerade inte så vakterna ringde till varje våning och beordrade alla att gå ner till källaren, ett plan under mark som binder samman FN-skrapan med de andra delarna i området.

– Jag kommer ihåg hur kollegor ställde sig och väntade på hissen och jag sa att: "Ska vi inte ta trapporna?" De himlade med ögonen. Det var ingen som förstod vidden av det. Det fanns ju ett påtagligt hot också, man hörde rapporter att det cirkulerade fler plan och många trodde att FN kanske skulle bli en måltavla. Vissa förstod det och skyndade sig att evakuera medan andra satt kvar och jobbade. En kollega hade så mycket att göra så han ville sitta kvar.

När Carina kom ner till gatuplanet stod det vakter överallt.

– Jag ville springa ut, men vakterna skrek att vi inte fick gå ut, vi skulle ner i källaren. Och jag kände att jag ville inte ner i källaren, jag ville ut. Jag hade en argumentation med en av vakterna. Då skrek han bara: "Det här är protokollet, ni ska ner, det är så vi gör."

Innan hon gick ner i källaren såg hon att de lagt stora kedjor över nödutgångarna så ingen skulle kunna ta sig in.

– Jag mindes att jag tänkte att: "Hur ska vi komma ut om något händer?"

Febril verksamhet rådde nere i källaren. Tv-apparater stod på och alla kanaler sände från olyckan. Människor försökte desperat ringa nära och kära men ingen kom fram.

– Jag fick lite panik i källaren för då såg man allting och förstod hur stort det var.

Carina är inte säker på hur många timmar de satt där nere men hon minns att det fortfarande var dag när de kom ut.

– Solen sken, det var en fantastiskt vacker dag, men när vi kom ut på gatan fanns det ingen trafik alls. Inga bilar, inga bussar, inga människor, ingenting. Vi snackar alltså första avenyn en vardag på dagen.

– Man såg kontorsmänniskor med portfölj och kostym som liksom vällde ut och gick lite planlöst. Folk visste inte var de skulle ta vägen, det gick ju inga tunnelbanor, allt hade helt stannat av. Jag kommer ihåg att jag gick med en kollega på första avenyn där bilar vanligtvis åker och vi slogs av att det var så tyst. Vi hörde inga trafikljud, ingenting. Man hörde lite sirener på väldigt långt håll. Jag tittade söderut mot Brooklyn Bridge och såg ett lämmeltåg av människor som gick, som lämnade Manhattan till fots.

Då bodde Carina i stadsdelen Queens på andra sidan av The East River och hade inget sätt att ta sig hem. Men en kollega från Sverige bodde inte långt från FN-skrapan och bjöd hem ett gäng till honom.

– Det var jätteskönt att få sitta hemma hos honom för då kunde vi sitta ihop några stycken och bara prata och inte vara ensamma.

Efter ett par timmar fungerade telefonerna igen och Carina fick tag på sin sambo. Sedan ringde reportern Liselotte Karlsson på VLT och Carina intervjuades i tidningen om vad som hade hänt.

På kvällen började tunnelbanan gå igen och Carina åkte hem. De kommande dagarna minns hon inte lika tydligt men snart var alla tillbaka på FN igen.

– Då blev det väldigt mycket jobb, med invasionen av Afghanistan och diskussioner i säkerhetsrådet. Det behövdes väldigt mycket folk som jobbade. Som praktikant blev det väldigt intensivt. Jag var kvar till slutet på året.

Vad lämnade 11 september för spår hos dig?

– Vi diskuterade kort om man skulle åka hem men det var ingen som ville sätta sig på ett flyg efter det här. Det kändes skönt att vara kvar och jag ville definitivt vara kvar till jul och sedan borde det vara okej att flyga. Det jag kände omedelbart var en rädsla för att flyga som gick över efter ett tag.

– Sedan var det väldigt mycket falska hot under flera veckor, om inte månader, efter 11 september i New York. Polisen var på helspänn. Bussar och tunnelbanor evakuerades då och då efter hot från knäppskallar. Jag åkte inte tunnelbana efter det här utan jag tog bussen. Jag ville inte åka under jord. Man undvek Times Square och de stora platserna som samlade mycket folk.

– Men konstigt nog kände jag mig aldrig så rädd att jag ville åka hem. Jag ville verkligen vara kvar för det var så mycket fokus på det som hade hänt i mitt jobb. Jag drogs in i olika möten och processer så det var intressant att få följa. Man fick göra grejer som man kanske inte hade fått göra som praktikant vanligtvis. De behövde verkligen all personal de hade.

Vad känner du i dag när datumet passerar?

– Jag tänker jättemycket på Afghanistan. Det var mycket fokus då på att man skulle invadera Afghanistan för amerikanarna skulle slå ner det här och hämnas på Al-Quaida och se till så det skulle finnas någon grogrund mer för terrorism och skydda de amerikanska intressena och så vidare.

– Jag tänker mycket på det nu när amerikanarna har lämnat och hur snabbt det föll tillbaka i talibanernas kontroll. Det jag är rädd för är att vi är tillbaka där vi startade för 20 år sedan. Jag tror inte det. Jag tror ändå vi har gjort en del väldigt bra saker i Afghanistan, inte minst via biståndet.