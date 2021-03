Chefredaktören: Tack för alla svar – nu börjar jobbet

För några veckor sedan bad jag er läsare om hjälp med att skicka in era synpunkter på Sala Allehanda och föreslå vad vi skulle kunna göra för att bli ännu bättre. Just i detta nu håller jag på att gå igenom och samla ihop alla svar vi har fått in.

Ärligt talat hade jag inte räknat med denna fantastiska respons – närmare 500 Sala- och Hebybor skrev ner sina synpunkter och förslag och skickade in till oss. Och inte nog med det - var fjärde var icke-prenumerant!

Det säger något om vad en lokaltidning betyder för en bygd, att man trots att man inte är kund ändå ger av sin tid och kraft för att göra den bättre.

Om någon skulle ha frågat mig om jag ville fylla i en enkät och svara på frågor om ett företag där jag inte är kund, skulle jag nog inte ha brytt mig (om man inte hade haft chans att vinna något, förstås). Men nu är Sala Allehanda inte vilket företag som helst, och det gör oss stolta.

Men allra flest är förstås våra trogna prenumeranter. Och här får vi både ris och ros: ”Saknar serien Medelålders Plus", "Bättre granskning av kommunen", ”Miljöfrågor får för lite plats”, ”Från Västerfärnebo är det skralt med nyheter”, ”Allt är bra!”, ”Mer lokal sport och även ungdomsidrotten” är några av de hundratals fritextsynpunkterna.

Heby är ett vanligt tema i kommentarerna. Vissa tycker att är för mycket Heby i tidningen. Andra för lite. Var tredje läsare av Sala Allehanda finns i Heby kommun, och det är också ungefär den fördelning vi har på våra artiklar. Det skiljer sig naturligtvis lite dag för dag, men över tid ser det ut så.

Klart är i alla fall att det senaste årets satsning har gjort att det materialet äntligen har fått en rättmätig plats i SA.

Man kan också tydligt se vilka ämnen som läsarna helst av allt vill ha. Viktigast är senaste nytt, därefter vill man ha artiklar om människor på orten och som trea kommer artiklar om brott och straff. Det kommer vi att fortsätta satsa på.

Ni ställer, med all rätt, höga krav på oss.

Många saker som våra läsare efterlyser gör vi redan, men problemet är att läsarna inte hittar det på ett enkelt sätt i tidningen, på sajten eller i appen. Det är en viktig lärdom som vi måste göra något åt.

Den röda tråden sammanfattar jag i alla fall så här: Ni vill att SA ska vara just en lokaltidning som berättar vad som händer, och tar reda på varför. Ni vill läsa mer om våra levande bygder, och om människorna som bor och verkar just här.

Ni ställer, med all rätt, höga krav på oss. Så nu påbörjar vi finliret kring vårt innehåll och vår form.

Tack för att ni vill hjälpa oss att bli bättre! Och fortsätt höra av er. Om vi träffas på stan, på jakt, i kassakön på Ica eller när vi tankar bilen – snacka gärna nyheter med mig, tipsa om vad just du skulle vilja läsa om i Sala Allehanda.