Chefredaktören: Vi lever i paradoxernas tid

Härom dagen hade jag ett långt samtal med Samuel Folke, pastor i Pingstförsamlingen i Sala.

Det började egentligen som ett vanligt nyhetstips om att församlingen skulle sända sina gudstjänster via nätet, men ganska snabbt hamnade vi i djupare diskussioner om det paradoxala som vi går igenom just nu. För faktum är att kyrkan och tidningen har mycket gemensamt just i kristider.

När katastrofen drabbar oss, antingen inom familjen eller på ett samhälleligt plan, söker sig många till kyrkan för att få tröst och lindring. "Och nu tvingas vi stänga dörrarna", säger Samuel Folke lite uppgivet. "Det känns inte alls bra, men vi gör allt vi bara kan för att trots detta kunna hjälpa och stötta".

På samma sätt känns det för oss på Sala Allehanda. Vi ser ju varje dag hur läsningen av det vi skriver når nya rekordnivåer och att behovet av balanserad och korrekt lokaljournalistik är enormt just nu. Som lokaltidning ger vi inte bara saklig information, utan även perspektiv och sammanhang till all den fakta om denna fruktansvärda farsot som nu sköljer över oss. Vi skulle vilja skriva ännu mer, ännu djupare och ännu snabbare.

Ändå tvingas journalisterna på Sala Allehanda från och med denna vecka stanna hemma en dag i veckan, utan att arbeta. Det är verkligen en paradox, och som publicist är det en sorg att behöva växla ner när vi skulle behöva växla upp.

För coronakrisen har drabbat oss också, precis som alla andra sektorer i samhället. När tiderna blir sämre för företagen drar de in på alla kostnader som de tror sig kunna klara sig utan, och annonser i lokaltidningen är dessvärre en av de sakerna. Trots att det i förlängningen leder till färre kunder för företagen. En paradox det också.

För att Sala och Heby ska ha en lokaltidning även i framtiden tvingas vi helt enkelt dra ner på våra kostnader. Men en sak tummar vi inte på – ni kan lita på att vi gör vårt allra yttersta för att ni även i fortsättningen ska få de senaste och snabbaste nyheterna från orten. Kanske måste vi sovra hårdare bland tipsen, kanske hinner vi inte med att bevaka allt, men vi ska göra allt för att ni läsare inte ska drabbas.

Även innan coronaepidemin kände vi en fantastisk medvind, och vi var en av få tidningar i landet som ökade sin räckvidd, når fler läsare. Jag är oerhört stolt och glad över det stöd vi fått från våra läsare under hösten och vintern. Det är ni som sporrar oss att bli bättre varje dag.

Och det tänker vi fortsätta med. Eller som Samuel Folke uttrycker det:

"Det känns inte alls bra, men vi gör allt vi bara kan!"