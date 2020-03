Anmäl text- och faktafel

Det är en dubblering av bekräftade fall jämfört med onsdagen, då det endast var tolv personer som bekräftats som smittade i länet.

– I Sverige har vi just nu drygt 600 positiva fall och inom Region Uppsala har kommit in sammanlagt 25 anmälningar till smittskyddet. Det är två inlagda just nu på infektionskliniken med stabilt tillstånd, och resten mår så bra att de kan vara hemma, säger smittskyddsläkaren Johan Nöjd till P4 Uppland.

– Det är människor som har varit i Italien eller nära gränsen.