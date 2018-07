"Florentine" – sagolik utställning av Helena Blomqvist

Fotografen Helena Blomqvist har i flera serier rört sig mellan saga, fiktion och verklighet. Hennes egenhändigt skapade mytologier erbjuder flyktvägar från världens hårdhet och ofrånkomliga fakta kring till exempel miljöförstöring, politiska lögner och krig.

I Meken, i Smedjebackens konsthall visar hon nu sviten "Florentine och Slumberland". Florentine förefaller både som en verklig person och som en släkting till "Alice i Underlandet", omgiven av ett menageri med vänner, grannar, släktingar – fabeldjur som liknar barn och clowner, små möss och rara råttor. De dansar balett, spelar teater, uppträder på maskerad, ordnar picknick och flanerar på söndagspromenad. Aftonklänningen frasar när Florentine poserar med den vita duvan på sin axel. Tapeterna flagnar, speglarna är stora och på fönsterbrädan sitter vita duvor. Av andra bilder förstår vi att hon tidigare i livet har arbetat, varit balettlärare och hade egen restaurang. I aftonsolen ser vi henne köra sin glänsande rosa Chevrolet Bel Air. Berättelsen ramas in av en idylliserad, New York inspirerad femtiotalsmiljö. Gamla och moderna symboler blandas och ökar förtrollningen.

Den här sviten skiljer sig något från dem Helena Blomqvist arbetat med tidigare, från serien "The first Women on the Moon" eller "The Dark Planet". Vi påminns om dem ändå. Florentine sitter i sin grandiosa våning omgiven av högar med tidningar. Vi kan ana oss till rubriker som "To the Moon … and Home" eller "Luther King Slain". De förankrar berättelsen i tiden.

Det är lätt att charmeras av dessa bilder: nostalgin samspelar med barnet inom oss och vår eviga längtan efter idyll och harmoni. Lekfullheten och humorn paras med förlåtelsens sötma i jakten efter minnen från en tid som har flytt.

Det ligger samtidigt en lång och krävande arbetsprocess bakom bilderna. Helena Blomqvist är inte enbart fotograf som samlar bilder från både verkligheten och internet. Hon är också scenograf, modellbyggare, sömmerska, sminkös och ljussättare. Det är mycket hands on: vi kan se några av hennes modeller på utställningen, gatumiljöer och kulisser hon bygger i sin ateljé. Proportionsförskjutningarna bidrar till den sagolika atmosfären.

Florentinesviten väcker barnet inom oss – och barnet är huvudpersonen i Slumberland. Helena Blomqvists egen son agerar som pojken på vandring i fantasins värld, genom drömmar och mot orosfyllda skapade världar. Hans möten med skrämmande varelser är det ensamma barnets berättelser om krokodiler, godzillor och vida hav. Men där finns också tröst och trygghet. Det hotfulla går nog att tämja.

Dystopi, undergång, skymningsundergång? Lekfullhet och allvar flätas samman i Helena Blomqvists fotografier där ögonblickets upprymdhet förenar det som har varit och det som ska komma. Mötet med det okända väntar alltid runt hörnet. Eller i Smedjebacken denna sommar.

Kristina Maria Mezei

Utställning

"Florentine" – Helena Blomqvist Meken, Smedjebackens konsthall.

Till den 19 augusti.