Därför hoppar Aguélimuseets ordförande av: ”Nu dras svångremmen åt”

Gregor Wroblewski har ett helt liv i konstens tjänst bakom sig. Som konstnär är han själv representerad i Moderna museets samlingar, ett museum han själv satt i styrelsen för i sex år, men inte minst grundade han Tensta Konsthall 1988 och var dess chef i många år.

För fyra år sedan tillträdde Gregor Wroblewski som ordförande i Sala konstförening och han fick i uppdrag av föreningens styrelse att ta fram en framtidsvision för Aguélimuseet som förvaltar den enskilt största samlingen av Salasonen Ivan Aguélis verk. Han gjorde undersökningar och uppvaktade vid ett flertal tillfällen kommunens politiker om sina visioner för museet och vilka problem det dras med. Gregor Wroblewski räknade på att museet behövde tre miljoner kronor i stöd från kommunen per år, tre gånger mer än det får i dag, för att kunna driva och utveckla det i en professionell riktning. Efter valet 2018 uppfattar han att politikens intresse för frågan svalnade betydlig, för att inte säga bli obefintligt, och en lång offentlig debatt bröt i stället ut om Aguélimuseets framtid.

– Under 2019 tog jag åtskilliga gånger kontakt med Alliansstyret om vad som är viktigt för föreningen att det finns med i ett nytt avtal med kommunen, men jag fick inga svar. I november fick styrelsen ett avtal utan förändringar som vi enhälligt bestämde att vi inte kunde skriva under. I december fick vi samma avtal skickat till oss igen och under styrelsemötet den 9 januari bestämde sig styrelsen för att skriva under avtalet, annars hade museet tagit ett långt kliv närmare nedläggning. Jag reserverade mig för beslutet och avgick från mitt uppdrag som ordförande då jag inte kan fortsätta utveckla verksamheten utifrån det avtalet, säger Gregor Wroblewski.

Är du besviken över styrelsens beslut?

– Nej, inte alls. Jag är övertygad om att alla parter vill ha kvar Aguélimuseet i Sala. Problemet är att Centerpartiet som är tongivande i Alliansen är så ideologiskt låsta i den här frågan och kan inte se något annat än en ideell förening driver museet. De har till och med föreslagit att som vilken förening som helst ska sälja bingolotter för att finansiera ett riksintresse, men ett modernt professionellt konstmuseum kan inte fungera på det viset. Centerpartiet vill helt enkelt inte att museet ska utvecklas.

Aguélimuseet förvaltar den Fribergska samlingen som donerades till Nationalmuseum av Salas gamle stadsläkare Carl Friberg som gick bort 1949. Utöver 43 verk av Ivan Aguéli, en av Sveriges största modernister, innehåller samlingen verk av en rad andra kända svenska och internationella konstnärer. I sitt testamente önskade Carl Friberg att utifrån samlingen etablera ett konstmuseum i Sala.

Sedan 1962 har Aguélimuseet funnits och sedan 2007 ligger det finns i Kulturkvarteret Täljstenen, men det är enligt Gregor Wroblewski långt ifrån det stadens konstmuseum som Carl Friberg önskade att det skulle bli.

Hade du helst sett en kommunalisering av museet?

– Det jag har velat är att få igång en diskussion om hur museet kan professionaliseras och utvecklas, om det är sedan är en förening eller kommunen som är huvudman spelar mindre roll, olika huvudmän kan ha sina fördelar och nackdelar. Det viktiga är att Aguélimuseet nu har varit ett 60-årigt provisorium som drivits av amatörer i föreningen och verksamheten och det har lett till ständiga ekonomiska problem. Att driva och utveckla ett modernt konstmuseum kräver en kompetens som varken Sala kommun eller konstföreningen i dag har.

En möjlighet som diskuterats är att Region Västmanland eller rent av staten skulle ta ansvar för att finansiera museet i stället. Salabon och regionrådet Agne Furingsten (L), med ansvar för kulturfrågor, har nämnt att Aguélimuseet skulle kunna bli en del av hans vision om ett länskonstmuseum i Västmanland. Gregor Wroblewski ställer sig avvaktande till idén om att någon annan än Sala kommun ska stå för finansieringen.

– Agne Furingsten har sagt att något sådant kan bli aktuellt i slutet i av mandatperioden, men just nu kämpar Region Västmanland själv med den egna ekonomin. I Sverige finns det i dag ett 30-tal kommunala konstmuseer och konsthallar, alla de finansieras i grunden av kommunerna de ligger i. Först när kommunen tar sitt ansvar kommer de regionala och statliga pengarna, så fungerar det alltid.

Trots att Aguélimuseet drivs genom ideellt arbete har det de senaste åren har det satsat på att ta in externa utställningar och firade förra året Ivan Aguélis 150-årsjubileum. Under förra året visades inte mindre än sju olika utställningar utöver den permanenta med Ivan Aguélis verk och boken ”Sidor tillägnade solen” med den store konstnärens religions- och konstfilosofiska texter gavs ut tillsammans med Aprilvindens Förlag. En lika omfattande verksamhet har Gregor Wroblewski svårt att se att museet kommer att ha framöver.

– Nu dras svångremmen åt, den utställningsverksamhet vi haft senare år kommer museet inte att kunna fortsätta med.

Vart för du själv ditt engagemang för konsten nu?

– Jag bor kvar i Sala så om man tar sitt förnuft till fånga och ändrar sig finns jag här och hjälper gärna till att utveckla Aguélimuseet när viljan till det finns.