Debatt Alliansen i Sala: Mamre ska byggas med långsiktighet

Replik på Hanna Westmans (SBä) debattartikel (SA 15/6).

Det är en stor majoritet av kommunens politiska partier som gläds åt den utveckling av Mamreområdet som sker under Alliansens styre. Tillkomsten av pendlingsnära bostäder är en av nycklarna i vår plan för att möjliggöra den ekonomiskt hållbara befolkningstillväxt som vi ser som avgörande för Salas framtida välmående.

Att utveckla en helt ny stadsdel är dock ett långsiktigt arbete, där prognoser och behovsanalyser måste ligga till grund för de beslut som fattas, så att man bygger rätt saker vid rätt tidpunkt och på rätt sätt. För att detta ska kunna göras har Alliansen gett i uppdrag till såväl skolkontor som fastighetsenheten, samt vår plan- och utvecklingsenhet, att redogöra för dessa behov och presentera lösningar.

Den som läser Salas Bästas insändare möts av allehanda idéer och uppslag. Partiet tycker sig redan nu veta, långt innan skolkontorets behovsredovisning gjorts, inte bara hur mycket som ska byggas, också var det bör stå och när det ska vara klart. Den typen av gissningar bäddar för felprioriteringar och misstag.

Förutom lokalfrågan förordar Salas Bästa samverkansformer mellan föreningsliv och skola. Det ska bli både idrotts- och kulturprofiler på våra skolor i SBä:s visioner. Detta är dock inte genomförbart om man som Salas Bästa väljer att kapa nästan 10 procent av kultur- och fritidsnämndens budget inför nästkommande år med motiveringen att man vill ”sätta tryck på organisationen”. Tror de inte att detta “tryck” drabbar verksamheten, inklusive olika profiler?

Från Alliansens sida tycker vi att det tryck vår personal arbetar under inte behöver öka. I stället behöver de få arbeta med att tillhandahålla underlag för kloka beslut under ordnade former. Låt oss överlåta till våra tjänstepersoner att presentera lösningar om hur Mamre ska fyllas med allt från parker och dagvattenlösningar till bra skolor och förskolor för våra barn. Det är den ordning vi från styret håller fast vid och det är den som tar Sala framåt.

Anders Wigelsbo (C), kommunstyrelsens ordförande

Anders Westin (C), kultur- och fritidsnämndens ordförande

Erik Hamrin (M), gruppledare

Mårten Hemström (L), gruppledare

Magnus Holm (KD), gruppledare

