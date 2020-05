Debatt: Bygdegårdarna måste leva kvar – för den lokala utvecklingen, demokratin och kulturen

Vi är stolta över att vara Sveriges största organisation för allmänna samlingslokaler. Tillsammans är vi 1 447 mötesplatser för demokrati och kultur över hela landet. Men vad händer nu i coronans spår? Det finns en överhängande risk att en stor del av dessa lokaler läggs ned på grund av uteblivna intäkter, vilket i sin tur orsakar ett stort tomrum i civilsamhället, såväl som för privata och offentliga aktörer.

Kallax, Askersund, Vendel, Enånger, Korskrogen, Dingtuna och Karbenning över hela landet finns bygdegårdar, bystugor och föreningsgårdar anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund. Drivna av ideella föreningar med syftet att det ska finnas allmänna samlingslokaler öppna för alla med en demokratisk värdegrund. Bygdegårdarna utgör en viktig del i ryggraden i hela landets tillgång till mötesplatser (icke att förväxla med hembygdsgårdar som fokuserar på ortens lokala historia). För över 100 år sedan tog landsbygdernas ungdomar initiativ och byggde de första bygdegårdarna med helt ideella resurser. Drivkraften var fria mötesplatser, lokaler för kultur, folkbildning och fest. Även idag, då det offentliga och kommersiella drar sig undan landsbygderna, är behovet av bygdegården som nav för den lokala utvecklingen avgörande för att hela landet ska leva.

Under mars månad har cirka 2 600 egna arrangemang ställts in av våra föreningar och 6 200 avbokningar har gjorts. Totalt är det beräknade intäktsbortfallet för mars 13,5 miljoner. I april har 3 300 egna arrangemang ställts in och över 7 700 avbokningar gjorts. Intäktsbortfallet är cirka 15,9 miljoner. Sammantaget och i jämförelse med övriga delar av samhället är beloppen inte stora, men helt avgörande för föreningarnas långsiktiga arbete. För en förening kan ett arrangemang eller en enskild månad vara det som gör att verksamheten bärs upp resten av året.

Bygdegårdarnas Riksförbund kräver att samhället uppmärksammar denna situation. Statens stöd för kulturarrangörer kan hjälpa några, men inte majoriteten. De ökade generella statsbidrag som gått ut till kommuner och regioner måste användas för att stötta det lokala föreningslivet under krisen. Men vi behöver också att staten tar ett ansvar för det ideella föreningslivet.

Bygdegårdarna, som tillhandahåller möteslokaler för föreningslivet likväl som till privata och offentliga aktörer, kan i längden inte överleva när inga intäkter för uthyrningar kommer in. De lokala bygdegårdsföreningarna behöver stöd nu. Annars kommer vi upptäcka att lokalsamhället i coronans spår står utan mötesplatser för demokrati, kultur och lokal utveckling när vi väl ska starta upp efter pandemin är över. Då kommer vi att förstå hur viktiga dessa mötesplatser är för att få i gång sociala aktiviteter där människor kan träffas och uppleva saker tillsammans!

Anders Westin, ordförande i Västmanlands bygdegårdsdistrikt

Per Lodenius, förbundsordförande Bygdegårdarnas Riksförbund

