Debatt: Därför hoppade Salas Bästa av

I SA kan vi läsa att kommunalrådet Anders Wigelsbo, (C) anser att det är uppenbart att Salas Bästa ”inte pallar trycket” och att det skulle vara anledningen till att vi valt att gå ur samarbetet 2019. Salas Bästa har nu i stort sett lyckats behålla sin väljarkår i 10 år genom tre val. Vi har blivit kallade det mesta vid det här laget, då vi är konkreta och ifrågasättande som parti och troligen därför en dryg samarbetspartner. Vi tar vårt uppdrag från våra väljare på stort allvar.

Att kommunalrådet gärna vill få det att låta som om vi inte vågar styra är uppenbart. Det vore ju som vanligt jobbigare att ta ställning till att vi kritiserat de beslut som tagits internt, ställt hårt mot hårt och inte ansett att de förslag till beslut som togs, helt enkelt inte var tillräckligt bra och genomtänkta.

Vi har valt att inte frångå vad vi finns till för, d v s arbeta för Salas Bästa. När riktigt dåliga beslut tas och de förslag som vi lägger negligeras och diskussioner förs på en nivå som ”den enda som vet hur man styr en kommun är jag, man kan inte styra en kommun som ett företag”, eller ”kunskap är Makt” tappade vi förtroendet både för kommunalrådet och tron på att samarbetet skulle lyckas vända de problem som finns, när viss information undanhölls samarbetspartners.

Den interna informationen blev allt sämre och diskussionerna hårdare. När man ser att oppositionen har fler konkreta förslag än C-ledningen och behoven växer, har man två val. Att sitta bredvid och stå för dåliga beslut, eller gå och ges möjlighet att lägga egna förslag eller rösta på oppositionens förslag om man anser att de är bättre, i vågmästarroll.

Vi hade gärna fortsatt styra skolan och kultur och fritid och kommunen i sin helhet som vi gjort, både i framgång och motgång. Vårt sätt att styra skiljde sig också från hur t ex C valde att styra, då vi tog fram konsekvenser, riskanalyser och gick ut med tydliga info både internt och via pressmeddelande om hur vi arbetat och tänkt. Vi la fram förslag, stod för det vi gjorde och var raka mot befolkningen. Något som inte alltid uppskattades inom samarbetet.

Vi önskar nu Alliansen lycka till fram till valet och vet att det är många bra beslut som tagits som nu ska verkställas och som vi hoppas kan få kommunen på rätt köl.

De får stå för sin politik och sitt ledarskap. Vi håller med om att det finns mycket i politiken som vi också tycker lika i. Det torde ju innebära att SBÄ kan få igenom en och annan motion i framtiden och styret kan få igenom sina förslag som är bra för Sala. Men fr o m 2020 är vi fria att driva den politik vi anser vara bäst för Sala.

Vi kommer att fokusera på: Förbättrad integration och inkludering, förstärkt välfärd, förbättrad företagsamhet, ökad bebyggelse i samverkan med näringslivet, social, ekonomisk och klimatsmart tillväxt och måluppföljning.

Får vi makt vid nästa val kommer vi styra som vi gjort nu. Tydligt, genomtänkt och rakt. Det är upp till väljarna att bedöma om vi pallar trycket eller inte.

Salas Bästas styrelse