Debatt: Ett gott ledarskap stärker välfärden

Välfärden är allt det där vi räknar med och förutsätter. Allt som ska fungera, stötta upp och driva på. Skyddsnät som ska fånga upp och signalera. Sjukvård, omsorg, skolning, utryckning och kommunikationer. Allt det som måste till i ett fungerande samhälle.

Ett fungerande och anständigt samhälle som tar hand om sina medborgare och värnar om de som behöver det mest.

Ett anständigt samhälle bör hedra och uppskatta alla de som gör välfärden möjlig. Prioriteringar på att ge välfärdsarbetarna en bra arbetsmiljö, de bästa förutsättningarna och en rättvis lön utifrån det helt avgörande och livsviktiga arbete som utförs.

Där har Sverige en bra bit kvar att leva upp till det anständiga samhälle som åtminstone jag förväntar mig.

Jag är på välfärdens arbetsplatser och träffar medlemmar i Kommunal flera gånger varje vecka. Jag träffar de på vardagar, helger, nätter, annandag jul och på nyårsafton. För de är alltid där. Sjukhusen och äldreboenden stänger aldrig. Kollektivtrafiken och räddningstjänsten tar aldrig ledigt.

Men det som är väldigt tydligt är att efter kontorstid så står välfärdens verksamheter oftast utan ledning av chefen.

Mer resurser och mer pengar är helt nödvändigt. Det har jag och många fler med mig påtalat väldigt många gånger. Jag vet att kommuner och regioner har en ansträngd ekonomi men det går att prioritera och tänka nytt trots allt. Det går om du som styrande politiker vill det, och om du gör det i samarbete med de som vet bäst hur välfärden bör organiseras.

Men det som verkligen går att förändra och som inte ens behöver kosta speciellt mycket är ledarskapet. Chefer som är tillgängliga, synliga och som tar vara på sin personals kompetens. Chefer som inte besvarar kritik eller åsikter med hot utan som ser det som ett sätt att utveckla verksamheten. Chefer som ser det som självklart att visa uppskattning till dem som inte kan fira jul med sina barn eller fira in det nya året med sina vänner.

Sådana chefer finns redan i dag inom välfärden, med alla de positiva följder detta ger på verksamheten, men allt för ofta brister detta. Det kan bero på flera olika saker men det är inte okej och det påverkar välfärden väldigt negativt.

Jag har under lång tid bjudit in ansvariga politiker (från vänster till höger) inom välfärden till samtal och en del andra tar kontakt och vill bjuda in sig själva, just för att hitta lösningar och möjligheter. Men tyvärr ekar svaret ofta tomt och det är väldigt synd.

Jag tar välfärden på största allvar. Jag vet och jag förväntar mig att Sverige kan mycket mer och bättre. Välfärdsarbetarna måste börja värderas som de viktiga samhällsbärare de är.

Jag kommer inte ge upp utan fortsätta med besöken på dygnets alla timmar och årets alla dagar, och jag kommer fortsätta med de vägar jag har för att påverka och opinionsbilda.

Men jag är helt säker på att vi hittar de bästa lösningarna tillsammans. Politiker, chefer och fackförening med alla dess medlemmar.

Malin Ragnegård, avdelningsordförande Kommunal Bergslagen