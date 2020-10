Debatt KD: Ledningen i Heby har fel fokus

Sala Allehandas granskning av oppositionen i Heby kommun är välkommet. Det är dags att reagera mot nuvarande styre i kommunen, där framtidsvisionen tycks ha mer fokus på neddragningar och besparingar, än framtida möjligheter för kommunen. I KD har vi ett helt batteri med motioner och interpellationer för framtiden, och senast i förra veckan satte vi stopp för en spariver som annars hade drabbat våra barn och ungdomar.

När Centern i Heby efter förra valet gjorde ett lappkast som på riksplanet, och valde att gå till vänster, blev C och S ett starkt fäste i kommunen och svårt att rubba till skillnad mot läget i riksdagen. Sedan kom pandemin där framtidsfrågorna blev sekundära som i de flesta av landets kommuner. Men som Tage Erlander sa: Huka er gubbar och kärringar (gummor låter bättre) – för nu laddar vi om.

Inom KD i Heby har vi ett batteri av motioner och interpellationer och reservationer som kommer att lyftas fram under hösten och vintern. Redan vid senaste sammanträdet i Kultur- och fritidsnämnden lyckades vi sätta stopp för stora besparingar inom kultur och fritid. Inte minst för att våra barn och ungdomar ska behöva ska drabbas mer av svångremmarna. Det är läge nu när den tragiska pandemin har blivit någorlunda accepterad, att agera.

Heby kommun har drabbats av en negativ ekonomisk trend där framtidsvisionen har blivit besparingar och neddragningar istället för satsningar och utveckling. Den ”andan” i kommunens ledning anser vi vara helt fel. Att vi måste spara är alla överens om, men på vilket sätt? Där skiljer vi oss åt. Flera andra kommuner, både stora och små, har i olika krisers tecken rest sig likt fågeln Fenix som reste sig ur askan efter elden som först förtärde den. Kommuner investerade och ingöt framtidstro i ord och handling bland invånarna. Vi måste göra detsamma.

Medborgardialogen i kommunen har under ett par år varit under all kritik. Beslut om neddragningar och drastiska förändringar på de olika orterna har skapat ilska och vrede när invånarna först efter beslut och massmedial uppmärksamhet fått reda på detta. KD vill få igång en tydligare medborgardialog. Idag hänvisas dialogen till kommunens digitala plattform, men vem har Heby Kommun som sin startsida i datorn? Så spännande är den inte.

I budgeten för kommande år finns besparingar och åter besparingar. Ja, det är nödvändigt. Men är det rimligt att kommunens så kallade ”overheadkostnader” ska belasta nämnderna i proportion till omsättning? Är det rimligt att skolorna ska behöva avskeda mängder med lärare, delvis för att utbildningsnämnden ska betala mer än 40% av så kallad omvärldsbevakning? Nej; anser vi. Därför behövs en total omstrukturering av kommunens administrativa kostnader. Vi har präglats av ”så har det alltid varit och så ska det vara” och lite försiktiga inför rejäla ingrepp i hela kroppen.

Att vi har bottennapp i näringslivets ranking om företagsklimat, är självklart. Genomgående temat i undersökningarna har varit byråkrati och avståndet till förtroendevalda. Det här går att förändra. Ytterst bestämmande i en kommun är just förtroendevalda. Inte tjänstemän. Därför måste det tas ett kliv framåt. Ja, det är ganska tufft att läsa igenom 200-300 sidor dokument inför ett sammanträde. Det blir per automatik ett förlitande på tjänstemän – som i de allra flesta fall gör ett gott jobb – men som inte alltid har en lokal förankring. Det här måste vi ändra på.

Hebyfastigheter med dess dotterbolag för allmännyttan är ett helägt bolag av kommunen och med ganska rejäla vinster. I jämförelse med likvärdiga kommuner betalar användarna, till exempel skolor, vård och omsorg mm, hyror som näst intill står i paritet med hyror i attraktiva storstadsområden. Är det verkligen rimligt? Nej, säger KD och vi menar att om inget sker kanske till och med det kommunala fastighetsbolaget måste återtas till kommunens egen ägo. Här behövs en ordentlig utredning.

Till sist. Vi i KD i Heby ser möjligheter i stället för omöjligheter. Det behövs ett regimskifte i kommunen, precis som behovet är på riksplanet. Det är inte alltid bra att ingå allianser där hjärtefrågor kommer i skymundan till förmån för fortsatt makt. Det är dags att blicka framåt och inte bakåt, vilket tyvärr nuvarande ledning gör alltför ofta.

Hans-Göran Björk, ordförande Kristdemokraterna i Heby kommun

