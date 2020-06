Debatt: Kulturarvet Sala silvergruva - från bekymmer till glädje?

Så kom då beskedet att Salas turistbolag Sala silvergruva AB skall lägga ner verksamheten. Beslutet fattat av bolagets styrelse och inte av Salas politiker?! Bolaget startade 2005 och under 15 år har kommunens skattebetalare pumpat in 61 miljoner skattekronor för att hålla bolaget under armarna. Bolaget fick 2005 klartecken av Salas politiker för en mycket riskabel ekonomisk satsning kallad ”Äventyret Sala silvergruva” där målet var lönsamhet 2010 och säkrad framtid både för Sala silvergruva och Sätra brunn. Men lönsamheten uteblev då bolagets kostnader ökade men besöksfrekvenser och intäkter minskade.

Vi ställer frågan vad det är som har gått fel? Världens alla kulturarv lever i dag på sina egna meriter, det vill säga man fokuserar på att berätta den till platsen knutna historien. I Sala har man valt en helt annan väg. Här finns någon form av allmänt utflyktsmål i historisk miljö av ”all inclusive”-karaktär med eget hotell, egen restaurang, liten butik, höghöjdsbana över det viktigaste schaktet, bröllopssvit och konsertsal under jord etcetera. Alla underskott finansierade av kommunens skattebetalare i 15 år.

Nu är rätt läge att lägga fast en ny inriktning för kulturarvet Sala silvergruva liknande alla andra av världens kulturarv. Silvergruvan är inget annat än Sveriges allra första, organiserade, högteknologiska storföretag grundat av Gustav Vasa på 1500-talet. Miljoner silverpenningar från schaktet Herr Stens Botten använde kungen sedan till att bygga ”Nationalstaten Sverige”. Ett storföretag som sysselsatte uppåt 2 000 personer inklusive alla de bönder som levererade ved till gruvan och kol till smältverket vid Hyttan. I framtiden hoppas vi att besökarna kan få höra historien om silvret i schaktet Stens botten och sedan vandra runt i 1500-talets hetaste stad ”Gruvbyn” – Sveriges fjärde största stad efter Stockholm, Västerås och Kalmar. Då skulle 100 000-tals besökare strömma till gruvan varje år för att få känna ”historiens vingslag”. När sedan mängder av besökare samlas vid gruvan kommer professionella entreprenörer att stå i kö för att få etablera sig på gruvområdet på arrendebasis.

Rent företagsekonomiskt kan man sammanfatta läget så här. Sala silvergruva konkurrerar i dag med många andra svenska kulturarv om besökarna. Tjänsten ”Äventyret Sala silvergruva” är helt enkelt för dålig för att attrahera marknaden – det vill säga tillräckligt många besökare. Förändra tjänsten och besökarna kommer att strömma till gruvan i stora skaror. En jättemarknad ligger bara och väntar!

Åke Johansson, Richard Meurman, Bo Svärd och Tjalle Forsberg

