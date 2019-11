Debatt M: Allt allvarligare samhällsproblem i Sverige

Sverige har under lång tid haft en för landet skadlig och bristfällig asyl-, migrations- och integrationspolitik. Det är många politiker och partier som bär ansvar för asyl- och integrationskrisen i Sverige. Det är också de som bär ansvaret för att vända den destruktiva utvecklingen. Ska vi lyckas med det måste asylinvandringen vara på mycket låg nivå under många år framöver. Det gäller även inräknat anhöriginvandring. Vi moderater är beredda att ta ansvar för det och förtydligar och skärper vår migrationspolitik.

Vi måste komma under vad våra nordiska grannar har mot bakgrund av att Sverige har tagit emot i särklass flest asylsökande i Europa under många år. Först när våra nuvarande invandrare har kommit i eget arbete och bidrar till vår välfärd kan det bli tal om nivåer i paritet med övriga Norden, cirka 5000 per år.

Kopplingen mellan många kommuners dåliga ekonomi och asylinvandringen är uppenbar. Sedan 2012 har fler än 420 000 personer sökt asyl i Sverige, något som vi nu ser skapar stora problem för samhället, inte minst kommunerna. De som har verkliga asylskäl ska kunna få tillfälligt uppehållstillstånd. Ekonomiska grunder är inte skäl för att bevilja asyl.

Det ska vara legitimt att tala om volymer för asylinvandringen och mål måste finnas.

1970 hade Sverige åtta miljoner invånare.

2004 hade Sverige nio miljoner invånare. Det tog 34 år att öka med en miljon.

2017 hade Sverige tio miljoner invånare. Det tog nu endast 13 år att öka med en miljon. Med denna takt är vi uppe i elva miljoner 2027. På tio år. Det är ohållbart. Kommunerna (och regionerna) måste ha kapacitet att assimilera nya medborgare och uppnå sociala processer.

En så snabb befolkningsökning skapar stora påfrestningar på olika samhällsfunktioner som sjukvård, skola, rättsväsende och sociala funktioner. Den nuvarande migrationspolitiken är dysfunktionell och behöver ändras i grunden.

Sverige måste även skärpa arbetskraftsinvandringen i yrken där arbetskraft redan finns. Nu utnyttjas arbetskraftsinvandringen av kriminella ligor och försvårar kampen mot brottsligheten och bidrar till att det uppstår parallella samhällen.

Man ska jobba sig in i den svenska välfärden. Det ska vara en tydlig koppling mellan medborgarskap och sociala rättigheter och förmåner. Sak samma ska gälla pensionssystemet. Det ska märkas om man arbetat och betalat skatt ett helt liv i Sverige. Det måste införas ett bidragstak så att det alltid lönar sig att gå från bidrag till arbete, och de som kommer till Sverige ska stegvis kunna få rätt till bidrag och sociala förmåner. Till exempel ska rätten till flerbarnstillägg och föräldrapenning för nyanlända begränsas.

För att få permanent uppehållstillstånd ska det krävas att man har eget arbete, försörjer sig själv och sina barn, har avlagt godkänt prov i svenska och samhällskunskap och skaffat egen bostad.

Har man fått ett nej på asylansökan ska man lämna landet. Vi vill ha förvarsplatser för att garantera att de som fått avslag på asylansökan också lämnar landet. Polisen måste också få utökade befogenheter att genomföra inre utlänningskontroller.

Svenskt medborgarskap ska kunna dras tillbaka om man utgör en fara för det svenska samhället, till exempel IS-terrorister. Det kräver grundlagsändring.

Personer med dubbelt medborgarskap och som begår grov brottslighet ska kunna mista sitt svenska medborgarskap och utvisas till sitt hemland efter avtjänat straff.

Försvarshögskolan varnar för att klaner breder ut sig med egen rättskipning vid sidan av staten. Det är ett hot mot demokratin och den svenska rättsstaten.

De senaste tio åren har vi sett en ökning av den grova brottsligheten med sprängningar (173 under de tre första kvartalen i år, en ökning med 53 % sedan 2018), mord, mordförsök, rån och våldtäkter och även brott från mycket unga ligister som uppträder i grupp. Mot bakgrund av detta måste samhället göra en kraftansamling för att möta och bekämpa detta med de medel som behövs.

Med Moderaternas politik och volymmål kan vi nå långsiktigt hållbar asyl- och migrationspolitik så att alla människor som kommit hit kan bli en del av vårt samhälle och våra samhällsvärderingar. 2015 får aldrig upprepas.

För Moderaterna i Sala

Erik Hamrin (m), vice ordf. i Kommunstyrelsen

Tomas Bergling (m), ledamot i Kommunstyrelsen

Viveca Molin (m), ledamot i Skolnämnden

Gunnar Larsson (m), ersättare i Kommunstyrelsen

Martin Eriksson (m), ersättare i Kommunstyrelsen

Michael PB Johansson (m), ledamot i Kommunfullmäktige

Fredrik Larsson (m), ledamot i Kommunfullmäktige

