Debatt M: Regeringen måste leverera utlovat stöd till kommunerna

Coronapandemin är inte över och effekterna kommer vi få leva med under lång tid framöver. Det noggranna arbetet med att begränsa smittspridning och rädda liv fortgår. De personliga tragedier som varje dödsfall inneburit är det många som bär med sig och vårt fortsatta ansvarstagande är avgörande också under den tid som kommer. De patienter som intensivvårdsbehandlats kommer med all sannolikhet även att ha en lång återhämtnings- och rehabiliteringstid som faller inom kommunens försorg.

Pandemins effekter märks på Salas ekonomi. Kostnadsökningar inom i princip alla verksamheter och mest inom skola samt vård och omsorg går redan att se. Till dags dato är det kostnader på över tio miljoner som uppstått och mer är att vänta.

I vår dialog med näringslivet uppfattar vi redan påverkan och oro för coronans effekter. Varsel, konkurser och minskad omsättning har i ett svep blivit ett faktum hos företag som innan pandemin mådde bra och växte. Dessa företags överlevnad är av yttersta vikt för Sala kommuns ekonomi. Det är våra företag och de arbetstillfällen de genererar som skapar skattunderlaget för en levande kommun, det har sällan varit mer tydligt än just nu.

I det läge som vi befinner oss i måste regeringen leverera på sina löften om ekonomiska ersättning till kommunerna. Tydliga besked, enkla regelverk och tillräckligt med avsatta medel måste tillhandahållas för de extrakostnader som uppkommit under pandemin.

Riksdagen har just klubbat sin tionde ändringsbudget. Tack vare Moderaterna drivit regeringen framför sig har vi nu fått på plats en företagsakut med statlig räntekredit, stöd för hyreskostnader, slopade arbetsgivaravgifter, sänkt ränta vid skattekrediter, möjlighet till heltidspermittering, omställningsstöd till krisdrabbade företag och mycket mer. Detta ger företagen en bättre chans att överleva, men det är bara en del i pusslet. Regeringen har varit allt för långsam med stöd till företag och bolag under hela pandemin och oppositionen i riksdagen har fått ta ansvaret för att rädda Sverige.

Framåt måste regeringen se till att även stötta de kommuner som brottas med stora skattekraftsbortfall. Skatteintäkter vi redan nu ser försvinna från Sala kommun. Tidigare Moderat budgetdisciplin har skapat möjligheter för att staten ska kunna hjälpa kommuner i kris. Den krisen är här och det är dags för regeringen att leverera de pengar de redan har lovat. Socialdemokraternas finansminister Magdalena Andersson kan inte vänta och se vad som händer längre!

Erik Hamrin (M), gruppledare Salamoderaterna

Åsa Coenraads (M), riksdagsledamot för Västmanland

Anmäl text- och faktafel