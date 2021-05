Debatt M: Steg mot ett ännu tryggare Sala

Sala kommun är på det stora hela en trygg kommun att vistas i. Våra vackra parker, friluftsområden och stadskärnan är uppskattade och sett till statistiken också säkra att uppehålla sig i. Det är något vi ska vara stolta över och värna om. För så ser det inte ut överallt i Sverige och utan att låta alltför negativ så finns det inga garantier för vad framtiden bär med sig. Om Sala ska fortsätta vara tryggt så kommer det att kräva insatser.

Det är därför som vi Moderater under det senaste året lagt fokus på trygghetsfrågor. Bland annat kring belysning i offentliga miljöer och satsningar på fler vuxna i skolan. Vi vill också se en utbyggnad av servicen vid Måns Ols och ser positivt på att Sala kommun medverkar i projektet ”Trygga platser” som ska arbeta fram samverkansinsatser för att skapa mer liv och rörelse i stadskärnan. Ju fler som är ute och rör sig i de offentliga miljöerna desto större trygghet får vi.

Satsningar framåt är bra, men det behövs också vissa förändringar nu. En av dem handlar om vår kommuns badplats Måns Ols vid Långforsen. Under förra sommaren fick vi ta del av information, bilder och filmer som visar stök, oväsen och nedskräpning under sena timmar under många av veckans kvällar. Att människor festar ute på bryggorna efter stängning är inte bara förbjudet, det är såklart också en säkerhetsrisk.

Stöket har även medfört att många inte tycker att det varken känns trevligt eller tryggt att vara på Måns Ols kvällstid. Det som är en av våra finaste platser en sommarkväll har, på grund av att några få inte sköter sig, blivit en plats som man undviker. Så kan vi inte ha det. För att få bukt med detta kommer kommunen därför att i sommar anlita ordningsvakter för att verka vid Måns Ols under kvällarna. Det kommer minska stöket och göra vår närmiljö både tryggare och trevligare.

Denna trygghetsåtgärd är något som ska prövas under sommaren och sedan utvärderas för att vi ska kunna se om den har önskad effekt. Vår förhoppning är att vi får en sommar då fler känner att de vill ta del av våra fina utemiljöer uppe vid Långforsen.

Sala är en mycket fin stad och kommun. Här ska vi kunna känna oss trygga. Det gäller nu, överallt i Sala och även framåt i tiden.

Erik Hamrin (M), gruppledare Sala kommun

