Debatt S: Alliansstyrets bredbandshaveri

Sala kommun har som bredbandsmål att 100 procent av hushållen både i staden och på vår landsbygd ska ha tillgång till bredband 100 Mbit/s senast i utgången av år 2020. Vi befinner oss nästan där nu och kan konstatera att detta mål inte kommer att uppnås i vår kommun. Alliansstyret har här kapitalt misslyckats med att klara av att genomföra detta.

Kommunen har sedan flera år tillbaka anlitat företaget IP Only för bredbandsutbyggnaden i kommunen. Företaget har också vid flera tillfällen både till kunder som träffat avtal med IP Only och kommunen påstått att fiberutbyggnaden är på gång. Men utbyggnaden av bredband går väldigt sakta. Ännu saknar en stor del av kommunens hushåll, främst på landsbygden, tillgång till bredband. Den kris som vi alla nu har erfarenhet av med covid-19 har visat att den digitala tekniken i många fall blivit räddningen för att kunna hålla igång så mycket verksamhet som möjligt för företag, offentlig verksamhet och privata hushåll. Därför är det mycket allvarligt att bredbandsutbyggnaden inte kan klaras av under 2020.

Vi Socialdemokrater har sedan flera år drivit frågan om bredbandsutbyggnaden och känner stor frustration när inte bredbandsmålet kan slutföras och den handlingsförlamning som alliansstyret visar. Avtalet med IP Only löper ut nu vid årsskiftet. Företaget har begärt att avtalet med kommunen ska förlängas vilket är tveksamt utifrån upphandlingsreglerna, detta behöver närmare utredas så att klarhet kan nås vad som är möjligt. Förutom IP Only finns nu ytterligare företag som är beredda att bygga bredband i kommunen.

Vi Socialdemokrater anser att kommunen nu måste överväga och undersöka om inte fler företag ska få möjlighet att bygga bredband inom de områden som de anser att de snabbt kan klara av.

Alliansstyrets haveri i den här viktiga infrastrukturella frågan får inte upprepas och den styrande borgerliga alliansen med Centerpartiet i spetsen måste med större skärpa se till att utbyggnaden genomförs. Det är närmast en skandal av Centerpartiet som säger sig värna om landsbygden att sedan inte klara av att se till att kommunens landsbygd får bredband.

Vi Socialdemokrater förväntar oss tydliga besked när frågan åter hanteras på kommunstyrelsen i oktober.

Ulrika Spårebo (S), oppositionsråd och andre vice ordförande kommunstyrelsen

Glenn Andersson (S), ledamot i kommunstyrelsen

