Debatt S: Ett modernt Sala måste möta 2020-talet

Svar till Eric Thorsell (SA 8/7).

Eric Thorsell säger i sin insändare att han blev förvånad över mitt insändarinlägg i SA 3/7 där rubriken var: ”Med annat politiskt styre kan Sala kommun få ordning på ekonomin och möta framtiden”.

Jag är socialdemokrat och mycket stolt över det. Jag måste säga att jag blev både förvånad och illa berörd över Thorsells inlägg, där han påstår att jag har Donald Trump som idol och blandar in Benito Mussolini och anklagar mig för sådana hemskheter.

Eric Thorsell är centerpartist och tillhör Centerpartiets kretsstyrelse i Sala. Man kan verkligen fordra mer av en sådan person.

Mitt insändarinlägg i SA 3/7 är en kritisk analys hur den styrande alliansen där Centerpartiet har huvudansvaret sköter Sala kommun. Med två år i rad av stora underskott i kommunens ekonomi och ett förmodat kommande underskott även 2020. Ett ansvar som styret försöker fly undan utan att ha några bra lösningar. I stället påstår styret att allt är uppordnat och att stora satsningar kan ske.

Något som alls inte stämmer. Och som kräver mycket stora insatser för att få ordning på den kommunala ekonomin om det överhuvudtaget ska kunna ske några satsningar.

Vi socialdemokrater vill ha ordning och reda i ekonomin och en stabil ekonomi som klarar alla svängningar som inträffar. Då kan Sala kommun utvecklas och ta sig an framtidsutmaningar och värna barn och ungdomar, äldre och den kommunala omsorgen. Ett nytt modernt Sala som möter 2020-talet och blir medelpunkt i Mälardalen. En kommun där människor vill bo och leva tryggt.

Dit människor vill flytta, en plats att arbeta på, en besöks- och turistvänlig kommun och en företagarvänlig plats som drar till sig såväl småföretag som större verksamheter som vill stanna i kommunen. Med vårt Socialdemokratiska program har vi stora möjligheter att nå dit.

Thorsell säger att vi Socialdemokrater inte har några förslag. Det är fel. Vi har lagt både budget och programförslag på hur vi vill att Sala kommun ska utvecklas. Vilket tidigare har redovisats både i fullmäktige och media.

Jag och socialdemokraterna kommer fortsätta vårt arbetet med att göra Sala bra igen, för att vi vet att "Ye(s) We Can".

Ulrika Spårebo (S), oppositionsråd och andre vice ordförande i kommunstyrelsen

