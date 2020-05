Debatt S: När får alla bredband i Sala?

Regeringens bredbandsmål är satt att 95 procent av hushållen och företagen både i stad och landsbygd ska ha tillgång till 100 Mbit/s senast år 2020. I Sala kommun har strävan varit än högre och målet har satts till 100 procent av alla hushållen och företagen år 2020.

Vi befinner oss där nu och frågan blir då hur läget ser ut i Sala kommun och när bredbandsmålet kan uppnås i vår kommun. Kommunen har sedan flera år tillbaka anlitat företaget IP Only för bredbandsutbyggnaden i kommunen. Företaget har också vid flera tillfällen både till kunder som träffat avtal med IP Only och kommunen påstått att fiberutbyggnaden är på gång. Men ingenting händer. Ännu saknar en stor del av kommunens hushåll, främst på landsbygden, tillgång till bredband. Den kris som vi alla nu genomlever med covid-19 har visat att den digitala tekniken i många fall blivit räddningen för att kunna hålla igång så mycket verksamhet som möjligt för företag, offentlig verksamhet och privata hushåll. Därför måste bredbandsutbyggnaden snabbas på och klaras ut under 2020. Vi Socialdemokrater har sedan flera år drivit frågan om bredbandsutbyggnaden och känner stor frustration när inte bredbandsmålet kan slutföras. Alliansstyret i kommunen måste med större skärpa se till att utbyggnaden genomförs. Kanske måste kommunen ta in fler bredbandsentreprenörer om nu inte IP Only kan klara sitt åtagande.

Vi Socialdemokrater kommer återigen att ta upp frågan och förväntar oss att på kommunstyrelsen i juni få ett klarläggande när bredbandsutbyggnaden i kommunen kan slutföras.

Ulrika Spårebo (S), oppositionsråd

Glenn Andersson (S), ordförande Socialdemokratern Sala

