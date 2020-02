Debatt: Salasnickare kan bli arbetslösa på grund av kommunens senaste upphandling

Företagarna Sala kan bara beklaga att Sala kommun fortsätter med sin uppenbart Salaföretags-frånvända-upphandlingspolitik. Nu senast är det kommunens bristfälliga upphandling av byggtjänster som ser ut att innebära att företag från Borlänge och Västerås tar jobben från våra Salaföretag – och dessutom till högre kostnader för kommunen!

Efter att 185-åriga Ewerlöfs bokhandel uppmärksammade ett ansträngt läge när kommunen slutat handla lokalt så hölls ett stormöte med näringslivet i april 2019. Där lovade kommunalrådet, Anders Wigelsbo, att ett samarbete kring kommunala upphandlingar i Sala skyndsamt skulle initieras med Företagarna i Sala som partner. Vi tog inviten på stort allvar och redan i maj kunde vi presentera ett förslag till samverkansmodell för Sala.

Vi ville att kommunen skulle arbeta stenhårt för att våra kommunala skattepengar skulle gå tillbaka till det lokala näringslivet. Det finns undersökningar som visar på att EN kommunal skattekrona som återinvesteras i den lokala ekonomin ger TRE kronor tillbaka i tillväxt.

Förslaget har nu legat inne hos kommunalrådet från maj 2019 till februari 2020 utan att det hänt någonting. Vi beklagar verkligen detta eftersom vi har försökt att finna lösningar tillsammans med kommunen för att få till klara förbättringar!

Byggupphandlingen som nu genomförts och som inte förankrats med det lokala näringslivet har visat sig vara bristfälligt konstruerad och med hjälp av kryphål har aktörer utifrån lyckats vinna stora delar av upphandlingen och dessutom via en kombination av dumpad och högre prissättning. Det vinnande företagets timpriser för byggnadsarbetare är bland de högsta i upphandlingen och företaget har lyckats dumpa priset på arbetsledning till 155 kronor per timme. Vi känner att kommunen gått i en fälla samtidigt som företag från Borlänge och Västerås kommer att få tilldelning av våra skattebetalares pengar under fyra års tid vilket i sin tur kan resultera i att många Salasnickare/skattebetalare blir utan jobb!

Vi kräver att Sala kommun omedelbart vidtar åtgärder för att täppa till kryphål i framtida upphandlingar. Det är flera upphandlingar på gång framöver för till exempel ventilation och el och faller dessa ut lika dåligt som byggupphandlingen så är det nog än fler Salaarbetare som kan se sig om efter nytt jobb!

Företagarna i Sala står redo att arbeta konstruktivt tillsammans med kommunledningen för att slå vakt om en livskraftig lokal ekonomi, men som det brukar sägas: det krävs två för en tango!

Styrelsen Företagarna Sala