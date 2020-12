Debatt SBä: Budgeten måste ändras för våra barns skull!

Skolledningen har nu presenterat vilka groteska åtgärder som måste vidtas för att hämta in 20 miljoner kronor i sparkrav. Nu vet vi svart på vitt att det blir förödande för verksamheten och enorma kvalitetssänkningar oavsett vilka åtgärder som sätts in. Vi vet också att de resurser som tilldelats skolan ligger långt under medel per barn i jämförelse med andra kommuner. Det som återstår är att lägga ned mindre (by)skolor och slå ihop till större för att få samordningsvinster eller att lägga ner en eller båda gymnasieskolorna. Oavsett är sparkravet för stort för att ge full besparingseffekt under 2021. Osäkerheten kring om nedläggning av gymnasier verkligen ger besparingar är också stor. Förslagen bygger definitivt inte framtidstro och tillväxt för Salas befolkning!

Jämförelser med andra liknande kommuner talar sitt tydliga språk: Sala kommun är helt enkelt för dåliga på att styra upp sina lokal- och matkostnader. Detta äter bokstavligen upp allt utrymme för skolverksamheten. Vem vill ha en supersnygg skola med dyrt matlagningskök när vi inte har råd med lärare? Vi måste få balans! Lägg därtill ett ökat antal barn med behov av särskilt stöd och att särskolan behöver nya lokaler, ny skola i Varmsätra, ny skola då moduler måste tas ur bruk på Åkra och Lärkan. Ökat behov av skolverksamhet i takt med att kommunen växer och de stora barnkullarna hamnar i högstadiet. Adderat så blir ju skolans minusresultat ännu större. Det behövs inte mindre pengar – det behövs mer!

Men var finns pengarna? Kommunstyrelseförvaltningen måste spara. Punkt. Freda de viktiga tillväxtfrågorna men sen måste vi effektivisera rejält. Det går inte att tro att de största nämnderna ska ta alla nedskärningar samtidigt som byråkratin och ineffektiva processer får gå oberörda förbi. Byråkratin kostar på alla plan och inom alla förvaltningar och måste bantas rejält: för många kontor, chefer, för dålig samordning och alldeles för låg verkningsgrad, miljontals kronor till betongpennvässare och utköp av chefer samtidigt som kommunen handlar mindre från lokala företag. Den ena handen vet inte vad den andra gör. Samtidigt saknas pengar till våra barns skola. Man blir ledsen när man betraktar spektaklet.

Därför tar vi initiativ till en ändringsbudget på kommunstyrelsens sammanträde den 12 december. Skolans budgettilldelning är för otillräcklig och våra barn och föräldrar förtjänar ljusa framtidsbesked till Lucia.

Magnus Eriksson (SBä), gruppledare kommunfullmäktige

Hanna Westman (SBä), oppositionsledare kommunstyrelsen

Marcus Andersson (SBä), ersättare kommunstyrelsen

Ralf Träskman (SBä), oppositionsledare kultur- och fritidsnämnden

Ulf Westman (SBä), ledamot kommunfullmäktige

Lars Sandberg (SBä), ersättare vård- och omsorgsnämnden

