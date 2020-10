Debatt SBä: Varför prioriteras inte barnen och de arbetslösa i budgeten?

Nu har alla partier som valt att lägga fram en budget till fullmäktige i oktober presenterat sina förslag. Alla partier har ökat sin ram till vård och omsorg och skolan, men med olika utfall.

Salas Bästa har valt att bibehålla den verksamhet som vi har i dag. För att säkerställa att ramen till skolan hamnade på rätt nivå kollade vi upp med skolekonomerna och förvaltningen vad skolan behöver få i ram för att inte behöva fortsätta spara ytterligare.

Först ville vi även veta vad de enheter som tidigare legat under kommunstyrelsen, men flyttades över till skolan från och med 1 juli innebar. Arbetsmarknadsenheten, Vuxenenheten och SFI har nu lagts tillbaka under skolan, efter en kort sejour under kommunstyrelsen. Den informationen framgick inte när Alliansen lade fram sitt förslag i ledningsutskottet. Men via ekonomerna fick vi tillslut veta, dagen innan kommunstyrelsen, vad summan var.

Enligt ekonomerna behöver skolan få 603 miljoner kronor år 2021 för att inte behöva dra ner på sin verksamhet. Vi försökte därför komma så nära som möjligt, då vi prioriterar skolan först. Vår budget gav därför skolan 599 miljoner kronor. Det ger skolnämnden cirka 4 miljoner att hämta hem.

Ingen av nämnderna har i vårt förslag fått det de önskade. Men vi ville säkerställa att vi inte behöver ta till sådana stora åtgärder så att verksamheter måste läggas ner inom skolan.

När det gäller vård och omsorg ligger vi nära övriga partier. Här får verksamheten även ett stort riktat statligt stöd som skolan saknar. Vi har även tittat på hur deras utfall ser ut för 2020. Här blir ju underskottet extra stort i år på grund av sena utbetalningar från Socialstyrelsen.

Kommunstyrelsen och kultur och fritid har fått lägre ram än de hade innan, vilket innebär att även dessa verksamhetsdelar måste fortsätta minskas. Det som oroar oss mest, efter att ha sett alla förslag, är att både Alliansen och Socialdemokraterna saknar 18 miljoner kronor till skolan. Det kommer att innebära att skolnämnden ännu en gång måste ta fram en lång åtgärdslista för att komma i ram.

Problemet denna gång är att "allt icke lagstadgat" förutom Kulturskolan är borttaget. Det kommer troligen att innebära att skolenheter kommer att läggas ner och att barngrupper kommer att ökas rejält. Vi hoppas att skolförvaltningen redovisar åtgärdslistan lika öppet som sist!

Vi lärde oss 2019 att vi inte kan skära mer i skolan. I år kan det även innebära att arbetsmarknadsenheten skärs ner, i en tid då arbetslösheten ökar och arbetsförmedlingen är borta. Det är fel prioriterat anser vi!

Hanna Westman, oppositionsledare Salas Bästa

Anmäl text- och faktafel