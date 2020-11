Debatt SD: Du kan och vet bättre, Mårten Hemström (L)

Mårten Hemström (L) försöker i sin debattartikel sig på ett simpelt bondfångeri. Isolera ett spörsmål och exkludera övriga enbart för att utmåla SD för alliansens misslyckande.

Mårten Hemström säger att SD saboterar skolan. Det är Alliansen som har styrt skolnämnden med majoritet i över 6 år nu. SD har ingen vågmästarroll när det kommer till skolan. Det är Mårten och hans allianskollegor som under två år har sparat och inte skjutit till de medel som skolans verksamheter har efterfrågat. Skolnämnden har haft underskott i dessa två år med just ett majoritetsstyre i nämnden med en alliansbudget. Helt plötsligt när en majoritet i kommunfullmäktige har fått nog så påstår Mårten att enbart på grund av SD:s agerande så kommer skolan gå under.

Om nu Mårten brinner så mycket för skolan så borde L och Mårten ha röstat på en budget som gav mer resurser till skolan, vilket både Salas Bästa och SD:s budgetar gjorde.

Mårten brukar ofta gärna säga att övriga politiska debattörer blandar äpplen och päron. I detta fall blandar Mårten guld med smågrus. Det är dock positivt att Mårten nu öppet erkänner att kulturskolan skulle lagts ner om alliansens budget hade fått majoritet, då vet vi och kommunens invånare hur L och Alliansen ser på saken. En budget och en kommun innehåller så mycket mer än just ett enda verksamhetsområde. Med den budget som fick förtroende i fullmäktige så kommer det bland annat att byggas en helt ny skola på landsbygden.

Nej Mårten, du både vet och kan bättre. Glädjande är dock att du tror att SD har mer makt än vad vi egentligen har. På vilket sätt är vårt agerande en hämndaktion? Har vi ens krävt ett samarbete med Alliansen? Svaret på den frågan är nej och det vet du. Vi är betydligt mer strategiska än att vi tror att vårt agerande skulle tvinga någon att samarbeta med oss.

Men du har rätt i att vi gör det vi tror är bäst för vårt parti och våra väljare vilket i slutändan är bäst för Sala kommun. Vilket parti arbetar och agerar inte efter de premisserna?

Magnus Edman (SD), gruppledare

Anmäl text- och faktafel