Debatt: Vit jul till alla!

"Vit jul" betyder lite olika för olika personer.

För mig betyder det att julen är fri från alkohol så att barnen slipper den oro och ångest som onyktra vuxna kan innebära.

Av egen erfarenhet vet jag hur ångestladdat det kan vara när alkoholens dofter och effekter dominerar på julen. Det känns i hela kroppen och julen blir inte vad man gått och längtat efter.

Därför har jag alltid valt en vit jul både för mina barn och barnbarn. Dessutom har mitt val blivit att ha vit jul året runt. Det är mitt val och så långt vill inte alla gå, men att välja en alkoholfri jul för barnens skull borde alla kunna välja.

Känns det inte möjligt ska man nog fundera rent allmänt över sitt förhållande till alkoholen.

Önskan om en vit jul för barnen skull och egentligen för allas skull är inget påhitt, utan ett flertal forskningsrapporter visar att för barn är ofta alkoholpåverkade vuxna en känsla till oro och olust och för vissa barn ångestladdat.

Under normala förhållanden skulle vi från IOGT-NTO-rörelsens sida ha bjudit in till olika arrangemang under julhelgen, men tyvärr låter det sig inte göras i dessa tider utan nu får hoppet bli att många tar ansvar för att julen blir vit och trygg för våra barn.

Låt oss ta en skogspromenad i stället för en promenad till Systembolaget.

Vit jul på er alla.

Bosse Axelsson, ordförande IOGT-NTO Svea Bergslagen

