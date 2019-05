Debatt V: Sent möte om ekonomiska kaoset i Sala

Att det råder ekonomisk oreda i Sala kommun råder det inget tvivel om. Det har debatterats både på debattsidorna i tidningarna såväl som i kommunfullmäktige och kommunstyrelse.

I februari, när kommunens budget för 2019 hade redovisats lämnade vi i Vänsterpartiet in en motion om att en parlamentarisk grupp borde bildas – för att alla partier i Sala kommun skulle kunna samarbeta för att få till en långsiktig lösning på det ekonomiska problemet, en lösning som skulle drabba Salas invånare så lite som möjligt.

Många av de besparingsförslag som sedan har klubbats igenom blev exakt så dåliga som vi i Vänsterpartiet befarade. De som drabbades allra hårdast var de grupper vi månar om allra mest, barn, äldre och kvinnor. De som redan har de minsta marginalerna skulle än en gång betala priset för politikernas slarv, slarv som gjorde att kommunen drog över budgeten med tiotals miljoner. Dessutom har dessa besparingsförslag inte innehållit några som helst konsekvensanalyser annat än för de kommunanställda som drabbats, och de är nästan uteslutande kvinnor. Konsekvensanalys som innefattar behoven för barn, unga, gamla, sjuka och på andra sätt utsatta som har behov av kommunens verksamheter har högaktningsfullt ignorerats. Allt detta för att Allians för Sala har sparat i panik som en direkt konsekvens av att de misslyckats med att hålla sin egen budget

Motionen vi lämnade in har fortfarande inte behandlats, men Allians för Sala var snabba att lägga fram exakt samma förslag som sitt eget, redan ett par veckor efter att vi i V motionerat om det. Strategiskt gjorde de det dessutom lite vid sidan av det parlamentariska ärendeflödet.

Tyvärr var det väldigt svårt för partierna att hitta datum för möten och tiden har tickat på utan att något hänt. Vi hörde av oss till Centerpartiets gruppledare för att höra om när ett möte kunde tänkas bli av och fick svaret att det var svårt att hitta en tid som passade alla.

Förra veckan, efter ännu en artikel i Sala Allehanda, kom så en kallelse till ett möte. Den 10/6 ska den parlamentariska gruppen ses, 3 veckor innan Kommunfullmäktige gör sommaruppehåll, 15 veckor efter vi i Vänsterpartiet lade vår motion i KF.

Vi anser att detta möte kommer alldeles för sent. Under 15 veckor hade vi kunnat försöka arbeta fram en lösning på det ekonomiska kaoset i kommunen. Nu är det sent, mycket sent. Så sent att en kan undra om det förhalats avsiktligt…

Vänsterpartiet kommer att meddela Allians för Sala att vi inte är beredda till ett samarbete under rådande omständigheter. Det som kunde blivit ett konstruktivt samarbete mellan alla partier blev istället ett spel för galleriet. Ett utspel från Allians för Sala – där de försöker visa upp sin vilja att samarbeta – när anmärkningsvärt många besparingsbeslut redan är tagna och det inte längre finns lika stora möjligheter till ett konstruktivt samarbete med positiva effekter som resultat.

Alberto Castellanos Ordförande Vänsterpartiet Sala

Åsa Forss Gruppledare Vänsterpartiet Sala

