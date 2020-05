Den äkte Yahya Hassan och poesins omstörtande sanning

Berättade Yahya Hassan om att vara ”den andre” i ett rasistiskt samhälle? Stred han för att befria de ”bruna kropparna” från ”de vitas” förtryck? Eller var Hassan framför allt en modern arbetarpoet som skildrade den nya mångetniska underklassens tillvaro under kapitalismen? Kanske slogs han endast för sig själv, försökte slå sig fri? Eller var det trots allt inte det förhatliga patriarkatet som knäckte honom?

Den närmas obeskrivligt begåvade Hassan var bara 18 år när han debuterade 2013 med ”Yahya Hassan” på prestigefyllda Gyldendal, Danmarks äldsta och största förlag. Som son till fattiga palestinska flyktinginvandrare var han ett danskt litterärt unikum. Hassans dikter förundrade, fascinerade och förskräckte. I sitt självbiografiska diktarskap tog han oss med till ett Danmark som de mer luttrat cyniska danskarna hade mindre svårt att kännas vid än de godtrogna svenskarna.

I en salig blandning av förortsslang och danska kraftuttryck, allt skrivet i versaler, skildrar han i ett rasande tempo och temperament den kärlekslösa uppväxten i "gettot" Århus Vest, ett socialt belastat bostadsområde i utkanten av landets näst största stad.

Här är parallellsamhället redan en realitet. Hassan lever bland blattar, negrer och grönländare, källarmoskéer, hatpredikanter, blivande terrorister och skenheliga imamer, langare och pundare, svartbanker och hälare, socialfall, bidragsfifflare och flyktingsmugglare. I förfallande hyreshus sitter analfabeter i lägenheter de själva inte har råd att hyra och tittar på Al-Jazira. De talar inte danska utan bara arabiska och deras barn och barnbarn får det ännu värre, de kan inget av språken ordentligt. Döttrarna säljs som barnbrudar till 20 år äldre män som bor i någon lika nedgången lya något kvarter bort. Skolorna är fyllda av ”flyktingbarn” och ”ensamkommande”, på pappret är de 12 eller kanske 16 år gamla, men i själva verket är de långt över 20, det kan vem som helst se på skäggen eller de digra barmarna. Och alla är tydligen släktingar med alla, det är så de ljuger sig in i landet.

Hassan och hans syskon blir slagna fördärvade av hans sadistiske far, en patetiskt självömkande man som med ett leende låter barnen sitta i hans knä i moskén, men som i hemmets trygga vrå tar ut sina lustar och besvikelser på dem. Ibland kör fadern taxi, men för det mesta lever familjen på bidrag. Moderns värld är köket och sängkammaren, henne finner barnen till slut nära strypt med en kabel. Den nya hustrun hämtar han från Tunisien, hon upptäcks sedan med faderns insulinspruta instucken i halsen.

Hassan blir omhändertagen av myndigheterna som 13-åring. Han lever i en tillvaro av våld och droger som fortskrider på boendena och anstalterna som han skickas till. Unga invandrarpojkar utsätt för hänsynslös polisbrutalitet och plågas av pennalistiska pedagoger som häller hett kaffe över dem. Hassan stjäl böcker, förkovrar sig och skriver. Han langar, misshandlar och bryter sig in hos åldringar och länsar deras hem på allt som kan säljas vidare. Gudlös äter han fläsk och förbannar islams illitterata profeter. Hassan förnekar sina brott, både i rätten och för medierna, men aldrig i dikterna. Han är bekännande antisemit och beskriver somalier som negrer som ingen tycker om, skitna ur Afrikas rövhål. Kvinnor är kärlekslösa mödrar, bortgifta systrar, (o)lydiga hustrur eller förtappade horor (gemene journalist går under samma epitet).

Hassans debut blev omhuldad av kritikerna och med sin rytmiskt fritt flödade poesi jämfördes med självaste Walt Whitman, den store amerikanske diktaren. ”Yahya Hassan 1” sålde i över 100 000 exemplar och blev den mest sålda debutdiktsamlingen i Danmark någonsin. Hans obarmhärtiga framställning av misslyckad integration, men framför allt kritik mot ”de egna” både beundrades och provocerade. Huruvida invandrares brottslighet och utanförskap är följden av kultur eller sociala problem och fattigdom blir aldrig en fråga i Hassans poesi, de är så tätt sammanflätande i sin egen djävulskt olösliga dynamik att framgångsrik mångkultur och öppna gränser framstår som en politisk omöjlighet.

I ängsliga och identitetspolitiska Sverige väcktes förstås debatten om att Hassan borde tona ner beskrivningen av det destruktiva och våldsamma i de muslimska sederna, eftersom utplånandet av ”de vitas förtryck” var det prioriterade målet för ”kampen” till vars slagordning han givetvis skulle sälla sig. Hassan mordhotades av islamister och blev trots polisbeskydd angripen och misshandlad av dansk-jordaniern Isaac Meyer (född Abdul Basit Abu-Lifa), som redan då avtjänat ett mångårigt fängelsestraff för att ha förberett ett större terrordåd mot Köpenhamn.

Han läste sina dikter på Dansk Folkepartis julefrokost 2014 och blev samma år utsedd till en av landets mest inflytelserika personer. Själv engagerade Hassan sig politiskt i det lilla socialliberala Nationalpartiet, grundad av tre dansk-pakistanska bröder med strävan mot ett varmare, öppnare och mer inkluderande Danmark. Efter bara något år uteslöts Hassan ur partiet då han anhölls misstänkt för droginnehav.

Trots att Hassan blev upptagen i det danska kulturetablissemanget höll hans förflutna honom fången. I sociala medier kunde man öppet följa hur Hassan själv hotade och blev hotad av personer inom den danska gängkriminaliteten. För fyra år sedan dömdes han till ett år och nio månaders fängelse för att ha skjutit en 17-åring i benet med ett illegalt vapen i samband med ett bråk på en pizzeria i Århus. Därefter erkände Hassan ytterligare 42 brott, han hade i omfattande skala ägnat sig åt misshandel, hot och skadegörelse och dömdes till psykiatrisk vård på obestämd tid.

Det är under den här tiden han diktar sin lika hyllade uppföljare ”Yahya Hassan 2” (2019). Den skildrar hur de tär att vara offentlig person och uppburen poet och att samtidigt vara djupt involverad i tung kriminalitet och försjunken i narkotikamissbruk, i krig med både islamister och gängkriminella och deras alla tänkbara och otänkbara korsningar. Den 29 april i år påträffades Hassan död i sin lägenhet i Århus, Danmarks Walt Whitman blev bara 24 år ung. Vad som tog hans liv är ännu okänt.

Hassan berättade om sin tillvaro i det danska samhället skuggsidor utifrån sitt eget liv och följden av hans diktande är vilken sorts kunskap och erfarenheten om den faktiska verkligheten det gav oss. Det finns problem med att tillskriva litteraturen funktionen att likt vetenskapen avbilda världen på ett direkt och verifierbart vis, dess fiktiva inslag ger snarare möjligheten att förmedla andra erfarenheter och både vidga och fördjupa vår uppfattning av den om vad det innebär att leva i den. Samtidigt är tydligt att Hassan tog ett Danmark som redan var tämligen frispråkigt i invandringsdebatten på sängen, hans poetiska skildringar av källarmoskéer, hederskultur, religiöst förtryck, eskalerande gängkriminalitet, bidragsfusk och falska identiteter var möjligt att bekräfta med andra metoder, även om det närmast var omöjligt att påtala i Sverige utan offentligt misstänkliggöras som rasist eller seminazist fram till migrationskrisen hösten 2015.

Hassans poesi ställer oss inför det ständiga dilemmat om individens relation till samhället och kollektivet. Vem är jag som upplever världen och vilken vikt ska vi lägga vid mina erfarenheter?

Den amerikanske sociologen Richard Sennett hävdade i slutet av 1970-talet att västerländska samhällena trätt in i en erodering av den gemensamma offentligheten, demokratin är i upplösning när teknik- och medieutvecklingen allt mer omformar dem till platser för självpublicitet, något som väl aldrig har väl det varit tydligare nu än när vi uppgått i de (a)sociala mediernas sfär. ”Jaget” har bara blivit viktigare och vår offentlighet har blivit en marknadsyta där vi har ”friheten” att välja och ”skapa” oss själva genom konsumtion.

Den svenske litteraturdocenten Anders Johansson konstaterar i sin avhandling ”Självskrivna män” (2015) att litteraturens förskjutning mot det stora intresset för det självbiografiska följer samma utveckling. Det är i det sammanhanget vi ska förstå samtida litteraturfenomen som den berömde norske författaren Karl Ove Knausgård och Yahya Hassan och deras ”kamp” för sig själva. Vi söker något ”autentiskt”, något ”äkta”, i en tid då våra jag är på väg upplösas i en sorts hyperindividualitet där vi i själva verket bara är tomma varumärken och gester på en medial marknad. Samtidigt är det tydligt i Hassans poesi att han förstås är fullt medveten om vad han gör, utifrån betraktar Hassan sig själv och formar med sina ord det ”jag” som framträder i hans dikter.

Det var på ungdomsvårdshemmet Solhaven i lilla nordjylländska Farsø som den då 16-årige Hassans stora litterära begåvning först uppmärksammades. Den då 38-åriga lärarinnan Louise Østergaard vägledde honom in i den litterära världen men förledde honom också in en ”kärleksaffär”, ett övergrepp och ett maktmissbruk hon sedan själv skildrat i sin debutroman ”ORD” (2014) och som hon dömdes till fem månaders fängelse för.

Østergaard introducerade inte minst Hassan för den stora danska litteraturen och då i synnerhet poeten Michael Strunge. Likheterna dem emellan är slående.

”Jag ruvar i mörkret

ruvar mig ut

och brer ut ögonfransarna, flyger på skyn

in i mitt nästa liv”

Med livets hastighet skrev Strunge sig rätt in i döden. Han blev bara 27 år gammal. ”Nu kan jag flyga!”, var det sista den maniske poeten sa till flickvännen Cecilie Brask innan han handlöst kastade sig ut genom ett fönster. Då hade varit under perioder varit inlagd på Rigshospitalet i Köpenhamns psykiatriska avdelning.

Strunge debuterade endast 20 år gammal med diktsamlingen ”Livets hastighet” (1978) och förde likt sina unga kollegor Stig Larsson och Katarina Frostenson på andra sidan Sundet in sitt land i det postmoderna tillståndet, en flytande tillvaro utan givna sanningar och värden. Han var influerad av samtidens punkmusik och framför allt av rockstjärnan David Bowie (som året innan släppte just låten ”Speed of Life”) och sammanförde samtidens poplyrik med romantikens poesi och franska 1800-talsdiktare Charles Baudelaire och Arthur Rimbaud.

Strunge var i högsta grad politisk, men ville göra upp med den samhällsorienterade danska poesin under 60- och 70-talet som han tyckte var instrumentell sin karaktär. Hans ärende var ett annat, Strunge ville sätta ord på hur det var att existera, eller rent av att upphöra att finnas till som människa i en tid av modernisering, urbanisering och teknologisering. Det goda finner han bortom samhällets automatisering, i den otämjda naturen, i det sensibla och erotiska, i drogruset och mystiken. I romantikens anda söker Strunge ett autentiskt själv, ett sant jag bortom alla konventioner, flyktigt instabilt och irrationellt, men ändå högst närvarande och tillhörande verklighet som är större än vad både kapitalismens och socialismens disciplinerande och tillrättaläggande ideologier medger. För Strunge både finns och finns inte Gud, Herren är en evig ström genom tillvaron och Han låter sig ansikte avtecknas i solytans skuggor och fläckar.

Likt Hassan skrev Strunge hela diktsamlingar i skrikande versaler och hans anarkistiska ilska riktas mot den organiserade religionen, statsmakten och kapitalet. För honom var den goda poesin politisk i den meningen att den skildrade en tillvaro som är farligt mycket mer än politikens och mediernas konventionella verklighetsbeskrivningar. Strunges verk fick titlar som ”Nigger 1. Mitt nakna hjärta” (1982) och ”Nigger 2. Mitt nakna hjärta” (1983), en kritvit dansk, influerad av den alldeles färska frispråkiga amerikanska hiphopen, angrep alla språkliga och ideologiska tabun och gav sig hän åt gränslös nihilism i sin jakt på sanningen. Här fanns ingen som helst respekt för bigott medelklassmässig anständighet, inte heller för identitetspolitiska företräden eller föreställningar om representativ rättvisa.

Den franske filosofen och idéhistorikern Michel Foucault har visat på att människors självcentrering ökar under de perioder i historien då de inte längre känner sig hemma i samhällets och kulturens normer, när de upplever sig moraliskt desorienterade. Hans kanadensiske kollega Charles Taylor hävdar att modernitetens problem är förlusten av den klara uppfattningen om godheten som livets mål. Under århundraden uppfattade var människa att hennes uppgift vara Guds gode undersåte, nu ska hon i stället förverkliga sig själv genom friheten utan stödet av en given kultur och berättelse som ger hennes liv mening. Hon famlar i blindo, hennes jag och tillvaro befinner sig i ett upplösningstillstånd.

Både Strunges och Hassans poesi är sprungna ur den moderna människans förvirring kring sig själv och sitt livs mening. Deras diktjag är i ständig rörelse, ovilliga att infoga sig i någon ordning söker de friheten att berätta den ohöljda sanningen om sig själva och världen. Skillnaden mellan Strunge och Hassan utgörs av tiden och samhällsförändringen.

Strunge var i ärlighetens namn en mycket större och mer begåvad poet än Hassan. Förvisso fick han mer tid på sig att utforska sin diktvärld, men likt Bowie omvandlade Strunge också ständigt sitt uttryck, han skrev lekfullt under pseudonymer och kunde då också hånfullt dyrkande recensera sig själv i Danmarks största aviser. Även om Strunge utgår från sig själv vill han gjuta nytt liv i gamla symboler och motiv, att skildra den moderna tillvaron i nya mytiska framgent befolkade av utomjordingar och popsångare.

Hassan, som olikt Strunge inte växte upp i ett tryggt dansk medelklasshem, är betydligt mer realistisk och självcentrerad. Det speglar också hur litteraturens tilltagande fokus på att avbilda världen ur det egna perspektivet handlar om hur det moderna samhället också förskjuter fiktionen mot en eskapistisk fantasisfär som inte längre ska kunna säga oss något om oss själva och den verklighet vi befinner oss i. På så vis blir vi till sist hyperindividualismens fångar, likt en radda kopior är vi ironiskt nog tömda på allt som kan kallas sant autentiskt liv.