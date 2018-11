Åtta år efter avancemanget till superettan – chans att uppleva VSK-historien igen: "Ett fantastiskt läge"

LÄS ÄVEN: VSK-avgörandet flyttat – mötet med Akropolis spelas på Grimsta: "Välkommet besked"

VSK står inför en ytterst udda och speciellt helg. På lördag kan man utan de grönvita matchtröjorna på säkra seriesegern i norrettan och avancemanget till superettan. Då kan man på söndag stå inför en helt betydelselös bortamatch mot Akropolis.

Tappar Syrianska däremot inte poäng borta mot Sandviken blir det inte klart på lördag och VSK måste få med sig minst en poäng från Grimstas konstgräs.

– Det är väldigt speciellt och vi vet inte vad vi ska vänta oss. Men samtidigt kan vi bara förbereda oss inför söndag och seger mot Akropolis, precis som vanligt. Vem vet, på lördag kväll kanske vi får andra glada besked. Men det får vi ta då, säger VSK:s Robin Blommé.

VSK-försvararen fanns med redan för åtta år sedan när Grönvitt senast tog steget upp i superettan och kan konstatera att historien från 2010 håller på att upprepa sig.

Då blev man klara för superettan i bussen på väg för att möta Vasalund – nu kan de alltså bli klart dagen innan en liknande bussresa.

Även om likheterna är många så fanns det ändå saker 2010 som inte alls var i närheten av dagens läge.

– 2010 var egentligen första och enda året som VSK inte var topptippat, så förväntningarna inför säsongen var helt andra. Även om det gick bra på våren så fanns det aldrig det där hoppet om att ta steget upp och det dröjde nog en bit in på hösten innan alla trodde att det var möjligt, säger Blommé.

Han fortsätter:

– Den här säsongen har minimikravet varit det maximala eller hur jag ska säga. Vi ska ta steget upp i superettan och det har varit målet sedan försäsongen startade. Det är vad vi levt efter och nu har vi spelat till oss det här fantastiska läget att lyckas. Så det finns mycket som är likt men förväntningarna är helt annorlunda, då fanns de inte alls.

På söndag väntas Robin Blommé kliva in i VSK:s mittförsvar när Stefan Batan är avstängd. Just den situationen har försvararen ställts inför många gånger den här säsongen då han främst fått agera ersättare när någon varit just avstängd eller skadad.

Och allt som oftast har Blommé stått för strålande insatser.

– Det handlar om att vara förberedd både fysiskt och mentalt. Mentalt har jag alltid varit stark och det gäller att alltid vara redo för match, oavsett hur många minuter man får. Man måste göra det svårt för tränarna att ta ut laget och alltid vara redo att tävla.

– Där tycker jag att den här truppen har en av sina styrkor. Alla har varit redo att tävla och det har skapat en ruskigt stark trupp. Ibland är det bara konkurrens på pappret och spelare tolv och så vidare har bara accepterat sina roller. Det förlorar man på både individuellt och som lag. Så har vi inte haft det, säger han.

När helgen är över kan VSK ha uppfyllt de högt ställda förväntningarna. Frågan är hur truppen arbetat under säsongen för att behålla fokus i nuet och inte fästa blicken för långt fram i tiden.

– Vi har gjort just det på ett bra sätt och anammat de klyschor som finns, tagit en match i taget. Det har hela tiden handlat om kortsiktighet och om att bryta ner en lång säsong. Jag vet att det är tråkigt med klyschor men de har stämt och fungerat bra för oss, säger Robin Blommé.

– Hur man sen har tacklat förväntningarna som individ får var och en svara på. Själv är jag van med att det i den här klubben finns förhoppningar och förväntningar utifrån, så har det alltid varit. VSK är ingen division 1-klubb, så är det.

