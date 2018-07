Här är första beskedet om VSK-kaptenens skada – och frågan som Fredheim inte vill svara på

VSK Fotboll går tungt i norrettan. Borta mot hemmastarka Linköping, som inte förlorat på Linköping Arena på 1,5 år, kom Grönvitts andra raka förlust. Och andra raka matchen där man blir nollat.

Som om inte det vore nog tvingades lagkaptenen Calle Svensson bryta matchen med drygt 20 minuter kvar. Mittbacken blev liggandes på gräset med rejäla smärtor i foten efter en tuff tackling – och bars ut på bår.

Första känslan var ett benbrott men Svensson och VSK-ledningen tror inte att det är så pass allvarligt.

Huvudpersonen själv meddelande följande när han fick hjälp att ta sig ut till bussen:

– Jag andas och så vidare. Tror inte att något är brutet men det är för tidigt att säga hur allvarligt det är.

Managern Tor-Arne Fredheim:

– Troligtvis inget benbrott. En kraftig stukning kanske. Han har väldigt ont och det är svårt att säga mer så här tätt inpå. Läkaren som tittade på foten trodde inte att det var ett benbrott.

Linköpings målkung Esat Jashari knoppade dit segermålet i den 18:e minuten. Fredheim berättar att han inte var nöjd med första halvlek.

– Hade hoppats på att vi skulle ha energin med oss från förra matchen (cupsegern mot Syrianska). Tyvärr blev det inte så men det var bättre i andra. Det märks att vi har gått på få spelare de senaste månaderna. Det sätter sina spår att så många bärande spelare är borta så pass länge. Då kan vi inte få in ny energi när det behövs som mest under matcherna.

VSK har en diger skadelista med Ilir Berisha, Filip Tronêt Carlos Gaete Moggia med flera.

Nu är frågan hur många värvningar VSK kommer att göra under uppehållet – och på vilka positioner?

– Det vill jag inte svara på. Vi har diskuterat det här under en längre tid. Vi får se vad som händer under de kommande veckorna. Klart att vi måste ta in spelare men vi kan inte plocka in vad som helst. Vi måste vara noggranna.

Trots att VSK ligger kvar på andra plats känner de grönvita fansen oro efter andra raka torsken. De kritiska inläggen haglade under Sportens liverapportering.

Men Fredheim är lugnet själv:

– Jag är inte orolig. Vi är med där uppe. Vi måste starta matcherna med mer energi. Man ska veta att Karwan (Safari) har varit sjuk under veckan, liksom Robin (Blommé). Och Smajic insjuknade under natten. Tungt för Smajic då det var meningen att han skulle ha startat istället för Karwan.

MATCHFAKTA:

Linköping City–VSK Fotboll 1–0 (1–0)

Mål: 1–0 (18) Esat Jashari.

Varningar, City: Fredrik Alm. VSK: Jonas Hellgren, Robin Blommé, Douglas Karlberg.

Publik: 614.

Så spelade VSK Fotboll:

Målvakt: Anton Fagerström.

Backlinje: Dennis Persson, Calle Svensson (67), Ravy Tsouka, Kevin Custovic (87).

Mittfält: Boris Ljevar (62), Jonas Hellgren, Simon Johansson.

Anfall: Douglas Karlberg, Karwan Safari, Brian Span.

Bänken: Aron Hassanpuor, Mathias Benker, Robin Blomme (67), Birahim Sarr (87), Koyar Salimi (62).