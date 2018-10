Kolla hit VSK – så säkrar ni platsen i superettan redan till helgen

VSK har innehaft förstaplatsen i division 1 norra under hela hösten. Och när det skiljde hela sju poäng ner till jagande Syrianska med fem omgångar kvar trodde nog de flesta att direktplatsen till superettan redan i praktiken var säkrad.

Då kom chockförlusten borta mot BK Forward där Grönvitt slarvade bort alla tre poängen under matchens sista minuter.

Men VSK studsade tillbaka direkt och tog en blytung seger borta mot Team TG i helgen som var. När Syrianska samtidigt bara fick 1-1 hemma mot Akropolis har nu Grönvitt ett jätteläge att säkra direktplatsen till superettan redan på söndag.

Så här spelar VSK och Syrianska i helgen:

28/10 15.00 VSK – Nyköping

Kommentar:

När lagen möttes i slutet av juni vann Nyköping (1-0) efter ett sent mål på hemmaplan. Men söndagens bortalag har bara vunnit tre matcher under hösten och tre bortamatcher under hela säsongen.

28/10 15.00 Umeå – Syrianska

Kommentar:

Umeå har sex (!) raka segrar och vittring på kvalplatsen. Bara fyra poäng upp till Syrianska nu. Umeå är seriens näst bästa hemmalag efter VSK. Mötet på Södertälje fotbollsarena i våras slutade 1-1.

Här är alla förutsättningar inför söndagen:

✔ Om VSK tar tre poäng

... och Syrianska tar tre poäng

Då är inte direktplatsen till superettan säkrad. Däremot kan inte Syrianska längre gå om poängmässigt. Deras enda chans är att ta sex poäng de sista två matcherna och samtidigt hoppas att Grönvitt kammar noll. Då blir det en målskillnadsaffär där VSK just nu har plus åtta på Syrianska.

... och Syrianska tar en poäng

Då är VSK klara för superettan med ointagliga åtta poängs försprång.

... och Syrianska förlorar

Då är VSK klara för superettan med ointagliga nio poängs försprång.

✔ Om VSK tar en poäng

... och Syrianska tar tre poäng

Då är inte direktplatsen till superettan säkrad. Men med fyra poäng upp för Grönvitt behöver man bara vinna en av de två återstående matcherna för att säkra avancemanget. Två kryss kan också räcka även om Syrianska ta sex poäng. Då är det målskillnad som avgör.

... och Syrianska tar en poäng

Då är inte direktplatsen till superettan säkrad. Läget är detsamma som om båda lagen skulle vinna (se ovan).

... och Syrianska förlorar

Då är VSK klara för superettan med ointagliga sju poäng.

✔ Om VSK förlorar

... och Syrianska tar tre poäng

Då blir avslutningen av norrettan en rysare med bara tre poäng mellan lagen och två återstående matcher.

... och Syrianska tar en poäng

Då är inte direktplatsen till superettan säkrad. Men Syrianska måste vinna båda återstående matcherna samtidigt som Grönvitt inte tar mer än en poäng.

... och Syrianska förlorar

Då är inte direktplatsen till superettan säkrad. Läget är detsamma som om båda lagen skulle vinna (se ovan).

Återstående matcher:

VSK:

4 november: Akropolis (b)

10 november: Arameisk-Syrianska (h)

Syrianska:

3 november: Sandviken (b)

10 november: Assyriska (h)