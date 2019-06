Bitter förlust för Skiljebo – Sheikomar lämnade planen i ambulans: ”Allas tankar i laget går till honom”

Matchen minut för minut: Skiljebo föll mot Gute – spelet avbröts i 20 minuter efter skada

Ställningen var 0–1 till FC Gute som hade tagit ledningen tidigt i den andra halvleken. Men Skiljebo som inte fått det att stämma under de första 45 minuterna var nu mer på tå.

Hemmalaget tryckte på och skapade chanser. I den 74:e minuten stack Skiljebo i väg på en kontring, Ali Sheikomar fick passningen vid mittplan och avancerade. Men in kom Viktor Segerlund med en alldeles för hård satsning när han glidtacklade.

Sheikomar träffades av glidtacklingen och det small direkt. Alla på Hamre IP förstod att det var allvarligt. Spelet pausades i dryga 20 minuter medan ambulans var på väg.

Gutes Viktor Segerlund fick rött kort på grund av kapningen.

Skiljebo SK:s tränare Dennis Hilmarsen kommenterar läget efter matchen:

– Nej vi får se vad de säger när han har varit på lasarettet, men allas tankar i laget går till honom. Och det är så trist, vi får en spelare som vi har behov av som går sönder i ett sådant läge, säger han.

Han fortsätter:

– Det känns lite som en repris på vad som hände för några veckor sedan med vår målvakt Isac (Ullsten Granlund).

Hilmarsen ger sin syn på själva situationen, han tror inte att det var med vilje att skada Ali Sheikomar.

– Jag tror att det är stridens hetta, det är sådant som händer, jag tror att det var helt oavsiktligt liksom. Sen är tajmingen dålig men det är en oavsiktlig situation.

Spelet kunde återtas, domaren hade stoppat klockan på 74:e minuten. Skiljebo hade dock svårt till en början att ta tag i händelserna på nytt.

Då svarade Gute med att kontra in 0–2 i den 84:e minuten. Men det skulle ändå bli nerv på slutet då Max Nordin nickade in reduceringen. Skiljebo försökte hela vägen in men lyckades inte komma till något ytterligare klart läge.

Anfallaren Jacob Norgren tycker det här var ett tråkigt avslut på veckan som annars varit väldigt positiv efter vinsten senast.

– Vi har haft en bra träningsvecka och allt har känts bra. Så synd att det slutar så här på en så bra vecka. Men det är bara att ställa om och köra hårt.

Hur var det att komma tillbaka i spel efter så långt uppehåll på grund av skadan?

– Ja visst det blir lite av en omställning såklart. Det var ju precis när vi börjat få press på dem som skadan sker. Då faller man ju tillbaka lite, säger Jacob Norgren.

Matchfakta

Skiljebo SK–FC Gute 1–2 (0–0)

Mål: 0–1 (47) Martin Silva, 0–2 (84) William Jan, 1–2 (88) Max Nordin

Utvisningar: SSK:- , FCG: (74) Viktor Segerlund

Publik: 130