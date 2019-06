Succémålvakten ska bära Sala FF till derbyseger – två år efter mardrömmen: "Tar i trä tre gånger"

MISSA INTE: Sporten sänder fredagens derby mellan Sala FF och Heby AIF. Sändningen startar 18.55.

Sala FF är det stora överraskningslaget i division 3 norra Svealand den här säsongen.

Trots flera tunga spelartapp i vintras leder SFF serien, med tre poängs marginal efter nio spelade omgångar.

En stor anledning till det är att man mer eller mindre spikat igen bakåt. I sex av nio matcher har lagets målvakt Emil Pettersson hållit nollan – och totalt har det bara blivit sju mål i baken.

– Jag tycker vi är samspelta där bak. Backarna har spelat ihop, och det är väldigt duktiga fotbollsspelare framför mig. Jag tycker egentligen vi försvarar bra som helhet, alla elva man. Det är väl nyckeln till det hela, säger Pettersson till Sporten.

För Petterssons del har det starka försvarsarbetet inneburit att han under vissa matcher, som exempelvis Avesta hemma på Lärkan, blivit mer eller mindre sysslolös. Men han har också gjort flera riktigt starka insatser. Borta mot Fagersta Södra var han med ett par otroliga räddningar direkt avgörande i att SFF kunde ta segern.

Mot Heby kommer han förmodligen att få spela en viktig roll, i att sätta stopp för HAIF:s giftiga duo Sunday Bale och Balen Nouri.

– Det har känts bra, tycker jag. Sen finns det väl saker jag tycker att jag kunde gjort annorlunda på de målen jag släppt in, men så är det alltid. Man får försöka lära sig någonting efter varje match och göra det bättre till nästa.

De sju målen SFF har släppt in har alla kommit under tre halvlekar. Både mot Sandviken och Bollnäs kom insläppta mål i tät följd – när de väl kom. Men Emil Pettersson tror inte att just det är något att oroa sig för.

– Nej, jag tror att det är en tillfällighet. Jag vet inte, det är svårt att säga. Kanske att vi har tappat fokus under några perioder under säsongen, och då har det straffat sig. Så kan det vara, men det är svårt att vara hundraprocentiga i allting.

Vad är det som gör att ni som lag har gått så starkt i säsongsinledningen?

– Jag tycker vi har en väldigt stark lagsammanhållning. Sen är det väl så att många av oss i laget har spelat ihop i många år. Vi är några från Västerfärnebo som spelat ihop i princip hela livet, och vi har fått några år i Sala med de killarna som spelat där väldigt länge. Jag tror det är en bidragande orsak. Vi har en bra gemenskap och känner varandra bra, det tror jag hjälper på fotbollsplanen.

– Sen har vi väldigt duktiga fotbollsspelare i år också. De senaste säsongerna har det kommit många yngre killar, och de har utvecklats väldigt mycket och tagit stora steg. Det är också en bidragande orsak, att de unga killarna tar för sig mer och mer och visar framfötterna.

På fredagskvällen väntar säsongens hittills viktigaste match för Sala FF, när lokalrivalen Heby AIF gästar Lärkan. Men Emil Pettersson menar att det inte är en match som SFF tar extra hårt på.

– Det är en vanlig match, vi ska ta tre poäng. Vi kommer inte försöka någonting annorlunda mot vad vi gjort tidigare för att det är ett derby. Vi kör på vårt spel och siktar på att ta tre poäng.

Pettersson är en av spelarna som är kvar sedan lagen sist möttes på Lärkan, i juni för två år sedan. Men trots att det blev en SFF-seger i den matchen är det en dag som han personligen har dåliga minnen av.

Med knappa timmen spelad drog 23-åringen av korsbandet – och blev borta från fotbollen i 14 månader. Det är dock inget som finns i bakhuvudet inför fredagens match.

– Nej, jag är inte så vidskeplig av mig faktiskt. Det är ju sprillans nytt, knät, så det borde förhoppningsvis hålla. Jag ska ta i trä tre gånger nu bara, så det inte händer något, säger han med ett stort skratt.