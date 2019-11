Efter canceroperationen – nu fortsätter Lisbeth Häljesgård att sätta Sala på kartan med sin konst

Anmäl text- och faktafel

Under flera år deltog Lisbeth Häljesgård, boende i Jugansbo strax utanför Sala sedan 1998, på en mängd olika utställningar utomlands. Hon for runt på utställningar i bland annat Monaco, Österrike, England, Italien, Frankrike, Tyskland, Skottland, Ungern och Bulgarien. Dessutom tilldelades hon en rad internationella utmärkelser, bland annat Guldpalmen två gånger – Golden Palm of the Visual Art i Nice 2018 och Trofeo Palma d’Oro per l’Arte i Monaco 2018.

Men 2018 var Lisbeth Häljesgård tvungen att slå av på takten.

– Jag fick i januari 2018 beskedet att jag hade bröstcancer och jag opererades månaden efter. Allt stannade upp, säger hon.

Hennes fokus låg på hälsan.

– Efter cancerbeskedet låg jag lågt och målade bara ibland. Jag orkade inte heller lika mycket som tidigare.

Lite senare det året fick hon en förfrågan om att delta på en utställning i Strasbourg, Frankrike, den 6-9 december. Hon ångrar inte att hon valde att tacka ja till att delta på den.

– Jag var trött och sliten efter cancern men det var en rolig och mycket trevlig utställning. Jag visade sex-åtta akvareller och det var en mycket stor utställning på Salle de la Bourse.

Nyligen kom hon tillbaka från en annan stor utställning i Frankrike, denna gång i Paris på Carrousel de Louvre.

Utställningarna på Grimaldi Forum i Monaco och på Moya Museum i Österrike är speciella för Lisbeth Häljsegård. Men hon menar att utställningen på Carrousel de Louvre är ett strå vassare.

– Den var top-notch (förstklassig). Det var en otrolig kvalitet på konsten.

67-åringen är tacksam över alla inbjudningar som hon får.

– Det är fantastiskt att få vara med om så mycket. Det hade jag ingen tanke på när jag en gång i tiden började måla för att ha något att pyssla med.

Det är akvarell som gäller för Lisbeth Häljesgård, även om hon också provat lite akryl de senaste åren. Hon målar gärna landskap av alla slag.

– Jag tycker om landskapen där folk får känna av vad de ser. Utomlands är det mer avbildande landskap, mina är mer drömska.

Och det har blivit allt mer fantasi i hennes målningar.

– Den där, som jag kallar ”Angels in the sky”, målade jag när jag fick cancerbeskedet, säger hon och pekar på en målning som hänger på en av väggarna i ateljén.

På senare tid har hon även målat en del djur, exempelvis får.

– Jag tycker också om att måla stenar och vatten.

Skulle man kunna säga att det handlar om en utveckling?

– Ja, lite, men jag tänker inte på det själv.

Hur mycket målar du för tillfället?

– Jag målar när jag har lust. Det har inte blivit så mycket den senaste tiden – vi har rustat och flyttat om i huset så jag har inte haft någon ro. Men även om jag inte målar fysiskt varje dag så målar jag i huvudet varje dag, säger Lisbeth Häljesgård med ett leende.