Efter rekordåret – Jasmine Ising blev årets komet: ”Känns stort”

Hästgalan har arrangerats i Stockholm sedan 1959 och är en återkommande gala där tränare, kuskar och hästar inom trav- och galoppsport i landet hyllas.

I år var den dock digital och en av alla pristagare var 30-åriga Jasmine Ising, som blev årets komet.

– Det är ett stort pris. Det känns stort, så klart och är lika stort även om det inte blev en gala i år. Men det hade förstås varit trevligare att gå på en gala och få ta emot priset, säger Julmyratränaren Jasmine Ising med ett leende.

En som tidigare har tilldelats samma pris är Oskar J Andersson. Han fick utmärkelsen 2012.

Är det ett pris som du har drömt om tidigare?

– Jag tänkte på att jag nog var aktuell under fjolåret. Men innan dess trodde jag inte att jag skulle kunna få utmärkelsen.

En komet kan man verkligen säga om travtränaren Jasmine Ising när man tittar tillbaka på utvecklingen.

Hästarna som hon tränar sprang 2019 in 446 000 kronor. Under 2020 sprang de in 2,3 miljoner kronor.

Hur förklarar du det?

– Tidigare hade jag bara två-tre egna hästar vid sidan om mitt arbete. Nu jobbar jag som travtränare på heltid och har fått in en hel del nya hästar att träna.

Men vi backar tillbaka lite i tiden innan vi fortsätter med hennes nuvarande verksamhet.

SA träffade henne 2009 när hon under sin gymnasietid arbetade extra på Västerbo stuteri. Hon berättade då att hon drömde om att jobba hos någon travtränare i framtiden.

Det fick hon också göra.

Efter studenten fick Jasmine Ising heltidsanställning hos Jörgen Westholm. Odin Tabac, Ninepoints Lucy och She loves you F.I. var några av hästarna hon fick ta hand om hos honom.

Jasmine Ising blev kvar hos Jörgen Westholm i sju-åtta år. Därefter jobbade hon som travskoleinstruktör på Solvalla.

Där kanske hon fortfarande hade jobbar kvar om inte Leif Bengtsson 2018 hade dykt upp med ett fantastiskt erbjudande.

– Han frågade om vi ville träna hästar åt honom. Att bli privattränare var en dröm som gick i uppfyllelse. Vi fick välja ut elva ettåringar – de var treåringar i fjol och gjorde då sitt första år på tävlingsbanan.

Och vilket fjolår det var. På 94 starter blev det 24 segrar.

Vilken var den största segern?

– Det var segern i ett uttagslopp till Svenskt Trav-Oaks, det största loppet för treåriga ston, med Ester Wibb. Tyvärr galopperade hon sedan i finalen.

Jasmine Ising har tidigare kört en del lopp också. Men nu väljer hon att helt satsa som tränare.

– Ja, det är träna som gäller för mig. Jag tycker inte att jag var bra på att köra lopp och tappade det helt när jag fick barn. Kanske skulle jag kunna köra igen om jag hade en egen häst, då skulle det inte vara så stor press.

I teamet på Julmyra ingår även sambon Patrik Fernlund samt Ellen Molin och Stefan Wegerer. De har för tillfället 21 hästar i verksamheten.

– Det ska vara cirka 20, där vi ska byta ut några varje år så att vi har ett ungt och bra material som har kapacitet i årgångslopp och V75.

Efter genombrottet 2020, vad tänker du om det här året?

– Vi har ett ungt material i den här satsningen, det ser spännande ut. De som gjorde det bra som treåringar har utvecklats vidare. Vi har några tvååringar också men de är inte lika lovande som dem i fjol.

Till sist, du slutade hos Jörgen Westholm hösten 2016. Vad har du att säga om honom?

– En bra läromästare. Han är schysst om man har frågor och så.