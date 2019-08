Fagerströms ilska efter brutala armbågen – som kunde kostat VSK poäng: "Helt sjukt"

Det blev onödigt spännande för VSK mot Syrianska under lördagen. Grönvitt dominerade långa stunder och radade upp högklassiga målchanser. Men trots det fick Syrianska möjligheten att kvittera i slutminuten och sno åt sig en poäng i bottenstriden.

Detta efter en 1-2-reducering på övertid där mittbacken Abdel Khali gick in stentufft i en luftduell med VSK-målvakten Anton Fagerström.

– Det är sån frispark så det är helt sjukt. Han kommer i ryggen. Jag ser honom inte. Han sätter armbågen i bakhuvudet på mig. Den är sjuk. Så är det. Alla gör fel, men där borde det så klart varit frispark, säger han irriterat efter slutsignalen.

– Vi ska ha en nolla här idag. Men vi gör en jättebra match och tar med oss det.

Hur surt är det att släppa in ett sådant mål trots att ni vinner?

– Det är klart man stör sig på det. Självklart. Men tre poäng var det viktiga. Men lite less får man vara så här precis efter matchen, säger Fagerström.

VSK-målvakten som var stabil som vanligt säger så här om det egna lagets insats:

– Vi öppnade jättebra och skapade massor av lägen och borde göra några mål till. Tycker vi kontrollerar matchen totalt första 20 minuterna. Sen blir vi lite långa och de får ställa om på oss. Och då kommer de till en del lägen. Vi borde ha dödat det tidigare.

– I andra kör vi över dem mer eller mindre. Sen på slutet får de lite tryck när de lyfter in bollar på långa mittbackar.

I och med segern tar VSK ett rejält kliv upp från bottenstriden och ligger nu tryggt i mitten med sina 27 poäng. Åtta fler än Gais precis under kvalstrecket. Nio omgångar återstår av årets superetta.

Har ni säkrat kontraktet nu?

– Nej, det har vi inte gjort. Vi måste ta fler poäng. Gör vi inte det så blir det tufft. Men det är klart att det alltid är bra med ett litet försprång, säger Fagerström.

Matchfakta

Syrianska FC – Västerås SK 1-2 (0-1)

Mål: 0-1 (4) Jonas Hellgren, 0-2 (68) Simon Johansson, 1-2 (90+3) Abdel Khali

Varningar: SFC: Khalid Abdu, VSK: Dennis Persson, Simon Johansson, Emil Skogh

Publik: 479 (Södertälje Fotbollsarena)

Så startade VSK:

Anton Fagerström – Jesper Florén, Calle Svensson, Ilir Bersiha, Dennis Persson – Simon Johansson, Boris Ljevar, Jonas Hellgren (ut 63) – Filip Tronet (ut 86), Brian Span (ut 70), Petar Petrovic

Avbytare: Filip Ottosson (in 63), Karwan Safari (in 70), Emil Skogh (in 86)