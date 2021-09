Fem ortshästar tog sig till Breeders' Crown-semifinaler

Anmäl text- och faktafel

Efter fem raka segrar, på totalt fem starter i karriären, blev det för ett par veckor sedan en snöplig tredjeplats för Global Concept i uttagningsloppet till Svenskt travkriterium.

Men i tisdags var Jörgen Westholms häst tillbaka som vinnare. Global Concept vann Breeders' Crown-loppet för treåriga hingstar och valacker.

Global Concept var snabbast iväg efter startbilen och tog ledningen. Den behölls in i mål – Borups Concept kom starkt i slutet på upploppet men Jörgen Westholm kunde hålla undan med Global Concept och vinna med en hals.

Segertiden var 1.14,0a/2 140 meter.

I Breeders' Crown-loppet för fyraåriga hingstar och valacker slutade Oskar J Anderssons Readly Lavec tvåa. I samma lopp tog sig även Jörgen Westholms The Engine till semifinal efter en fjärdeplats.

Ytterligare två ortstränade tog sig vidare till semifinal. Reijo Liljendahls Honey Adore, med Ulf Ohlsson i sulkyn, kom på tredje plats i loppet för treåriga ston.

Fredrik Wallins Sayonara, med Carl Johan Jepson i sulkyn, blev femma i loppet för fyraåriga ston.

Det återstår en deltävling i Breeders' Crown – den körs på Färjestads travbana den 5 oktober.

16 ortstränade hästar är klara för semifinalerna som avgörs på Solvalla den 24 oktober och den 7 november är det finaler i Eskilstuna.

Fakta/Lokala hästar klara för semifinaler

Treåriga ston: Identity (Fredrik Wallin), Black Magic Eyes (Reijo Liljendahl), Aranka Face (Liljendahl), Losch Boko (Liljendahl) och Honey Adore (Liljendahl).

Fyraåriga ston: Bank Wise As (Liljendahl) och Sayonara (Wallin).

Treåriga hingstar och valacker: Highway to Hill (Liljendahl), Graham Hill (Liljendahl), Ploquepin (Wallin) och Global Concept (Jörgen Westholm).

Fyraåriga hingstar och valacker: Hell Bent for Am (Sabine Kagebrandt), Manny Muscle (Liljendahl), Playing Trix (Liljendahl), Readly Lavec (Oskar J Andersson) och The Engine (Westholm).