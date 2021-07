Folkets park öppnar igen: ”Alla vill ut och göra någonting”

Anmäl text- och faktafel

Som för så många andra har Folkets park behövt hålla i, hålla ut och ställa in. Men med nedåtgående smitta och lättade restriktioner har de återigen möjlighet att välkomna publik till parken.

– Det känns jättebra att kunna öppna upp igen och att läget börjar bli lite mer normalt. Jag tror att alla vill ut och göra någonting nu, säger Carola Österling på Folkets park.

Det som Salaborna har att se fram emot på söndag är en föreställning med Pettson och Findus på parkens utescen. De vet sedan tidigare att intresset för föreställningarna är stort men på grund av rådande restriktioner med avstånd och mindre sällskap får de endast ta in 160 personer per föreställning, och de biljetterna gick åt fort. Därför har man satt in en extraföreställning som även den nu är slutsåld.

Man har bara tagit in förbokningar för att veta exakt hur många det är som kommer och enligt Carola Österling är det är mycket mer att tänka på än vanligtvis.

– Det är mycket att hålla reda på nu. Vi kan inte släppa in för många gäster på en gång, vi måste numrera alla sittplatser och vi måste se till att alla sällskap kan hålla ordentligt avstånd, säger Carola Österling.

Enligt Carola var det senaste stora evenemanget i parken dans i början på mars förra året. Sedan dess har det varit väldigt lite aktivitet och man har behövt säga upp viss personal och korttidspermittera andra.

Under sommaren kommer Svenska kyrkan ha allsång i Folkets park men utöver det kommer det vara fortsatt lugnare än vanligt.

– Det är fortfarande så pass begränsat att det inte går att boka några större artister eller evenemang. Det är en stor process och när det är så begränsat med platser går man tyvärr back ganska direkt, men det är inte helt omöjligt att det blir fler små tillställningar, säger Carola Österling.