Förändringen som ska höja Stars – och styrkan i klubbens truppbygge: "Lite av varje"

MISSA INTE: Trots fansens namninsamling – Stars släppte publikfavoriten: "Vi valde en annan väg"

Med knappa månaden kvar till säsongspremiär borta mot Borås börjar pusselbitarna i Starstruppen inför säsongen 2019/2020 falla på plats.

Senast in i laget är den engelske forwarden Shane Walker som ansluter från spel i italienska Serie C-klubben Cestistica Ostuni förra säsongen.

Sporten tog ett kort snacka med sportchef Christer "Chribba" Sjögren om tankarna kring truppbygget och hur det ska kunna göra klubben starkare kommande säsong.

– Truppen känns i nuläget väldigt bra. Vi har fått ihop den som vi önskade innan sommaren. Nu ska de utländska spelarna anlända i veckan sen är alla på plats, säger Sjögren.

LÄS ÄVEN: Starskaptenens framtid osäker – kan bli utan kontrakt med klubben: "Mer långsiktigt"

Hur har ni tänkt kring truppbygget?

- Det sportsliga ska du nog ta med tränare Jotti Nikolaidis. Men vi vill spela snabbt, aggressivt och publikvänligt. Väldigt likt hur Köping spelade förra säsongen, men med några förändringar.

Vilka förändringar då?

– Vi ville göra en förändring och vill vara bredare på bakplanen. Därför plockade vi in två amerikaner som besitter egenskaper som kan skapa, spela och göra poäng. Utöver det har vi fått in en stor amerikan som vi tror kan göra lite av varje under korgarna, säger Chribba och fortsätter:

– Styrkan med årets trupp tror jag är att vi inte har två spelare på samma position som är bra på samma sak. Varje spelare har olika egenskaper och det tror vi kan bli en styrka för oss säsongen 19/20, säger han.

SE OCKSÅ: Möt kultspelaren Bob Osberry – amerikanen som skapade basketfeber i Köping

Truppbygget säsongen 2019/2020:

In: Shane Walker ( Cestistica Ostuni) Sebastian Lindkvist (förlängt), Oskar Ekh (ny från RIG Mark), Jeremy Combs (ny från Texas Southern), CJ Jackson (ny från Ohio State Uni.), Gary Blackston (Praire View), Lukas Friberg (ny från Alvik), Niklas Larsson (förlängt), John Brändmark (förlängt), Simon Klaasma (förlängt), Mikael Axelsson (förlängt).

Ut: Luka Babic (klubb ej klar), Mitch Petersen (Rhein Stars Köln), Wictor Sundh (trappar ner), James Demery (klubb ej klar), Desmond Hubert (klubb ej klar), Aleksa Solevic (Fryshuset).