Förlängningsdrama när Nederländerna besegrade Sverige i semifinalen – nu väntar bronsmatch: "De tog över matchen"

Det var ett gungande Stade de Lyon som tog emot Nederländerna och Sverige i en sprakande VM-semifinal. Ett offensivt starkt Nederländerna, som aldrig tidigare hade varit i en semifinal, mot ett defensivt starkt Sverige som hade siktet inställt på en andra VM-final i historien.

Semifinalen skulle inledas chansfattigt. Om tisdagens batalj mellan USA och England var händelserik till en början var det tvärtom denna kväll. Sverige var ändå det laget som inledde bäst med flera bra chanser. Kosovare Asllani imponerade med sin precision på hörnorna samtidigt som Avestaprodukten Lina Hurtig och Elin Rubensson stod på rätt och på tå framför målet. Men halvtid var ett faktum även i denna match och resultattavlan visade 0-0.

Andra halvlek skulle däremot inledas desto mer spännande. Efter en hörna studsa bollen kaotiskt runt i det nederländska straffområdet. Tillslut hamnade bollen hos Nilla Fischer som drog till med et skott i insidan av stolpen. En svensk superchans och klart bästa såhär långt. Nederländerna svarade även de med en ramträff minuterna efter men Hedvig Lindahl stod rätt i målet.

Taktikböckerna började öppnas på avbytarbänkarna. Nederländerna bytte in snabbe Shanice Van de Sanden. Gerhardsson och Sverige agerade även de. Julia Zigiotti och Madelen Janogy in, Elin Rubensson och Lina Hurtig ut. Men inte ens pigga ben skulle ge effekt. 0-0 efter 90 plus tilläggstid innebar ett förlängningsdrama på Stade de Lyon.

Efter en snabb vattenpaus var det dags igen och det började blytungt för Sveriges del. Nederländernas Jackie Groenen hittade yta och kunde skjuta iväg ett lågt långskott som letade sig ner intill Lindahls högra stolpe. 1-0 till Nederländerna. Gerhardsson och Sverige försökte ändra på matchbilden genom två byten där Mimmi Larsson och Jonna Andersson kom in men gnistan från första halvlek var som bortblåst.

I en nickduell kom Asllani upp fel och fick istället bollen rakt i ansiktet. Hon föll därefter något obehagligt och spelet pausades i någon minut där sjukvårdare stabiliserade den svenska stjärnan, som senare bars ut på bår. Sverige låg därefter på i slutminuterna, men någon utdelning i målväg blev det inte.

– De tog över matchen i andra halvlek, säger Hanna Marklund i TV4:s sändning.

Nu väntar bronsmatch mot England på lördag för Sveriges del.

Matchens felberäkning

En av snackisarna inför kvällens semifinal var ifall den nederländska storstjärnan Lieke Martens skulle kunna spela eller inte. Spelaren som på förhand kunde krossa Sveriges VM-drömmar. Tidigare i vår drog Barcelonastjärnan på sig en tåskada och i åttondelsfinalen mot Japan trampade hennes lagkamrat på samma tå. Trots att Martens inte tränade med laget under tisdagen så fanns hennes namn där i startelvan när det var dags för match. Men det skulle visa sig bli ett snedsteg från nederländska tränarstaben. Redan i halvtid byttes stjärnan ut – och man kan ju bara ana varför...

Matchens dragkamp

Sverige var betydligt vassare under den första halvleken där laget spelade sig ur motståndarens press gång på gång och skapade flera bra chanser, dock utan någon utdelning. I andra halvlek blev det nästintill ombytta roller. Där var det istället Nederländerna som pressade ner svenskorna och var betydligt mer effektiva. Energi som Nederländerna tog med sig till förlängningen och avgjorde matchen.

Matchfakta:

Nederländerna – Sverige 1–0 (0–0) (Förlängning 1-0)

Målen: Jackie Groenen (99)

Skott på mål: 4-5

Hörnor: 4-12

Domare: Marie-Soleil Beaudoin, Kanada

Arena: Stade de Lyon, Lyon