Fullmäktige tar över lokaler från IBK Sala – föreningen känner sig överkörda

Anmäl text- och faktafel

Kommunfullmäktige samlas nu i Lärkans sporthall för sina sammanträden. Det innebär att IBK Sala tappar träningstider en gång i månaden. Men det är inte fullt så enkelt som "bara" en gång i månaden, menar IBK Salas ordförande Hans Eriksson.

– Det är inte bara en måndag i månaden, det låter så lite att säga så. Varje träningstillfälle så är det fyra lag som blir drabbade, det är 80 spelare som inte kommer att få sin träningsdel, säger han.

– Just träningen i förhållande till tävling är väldigt viktig. När vi nu har de här ungdomslagen så har de bara två träningstillfällen i veckan, en timme per träning, de tappar alltså halva sin träningsdos de här veckorna. Det vore skillnad om vi hade en ersättningshall att gå in i, men så är inte fallet.

Han menar att det borde gå att hålla i kommunfullmäktige i någon annan lokal, och i ett mejl till kommunen ger han också förslag på alternativa lokaler, bland annat Kungsängsgymnasiets aula, biografen i Sala och Folkets hus.

– Naturligtvis är alla drabbade i denna pandemisituation, men det ger inte dem någon rättighet att kliva över föreningsvärlden. Vi är en del av samhället, säger Hans Eriksson och tillägger att han inte vill bråka, utan vill se en lösning på problemet.

– Vi är ödmjuka och har en otroligt bra relation till Sala kommun. Vi har varit tillmötesgående i allt, men nu kliver man över på det här sättet.

Kommunfullmäktiges ordförande Carola Gunnarsson (C) säger att hon har förståelse för frustrationen.

– Jag förstår att man blir frustrerad när man får ställa in fem träningar under fem månader. Samtidigt tycker jag att man ska vara medveten om att hela samhället utsatts för stora påfrestningar under pandemin. Vi vet inte hur länge det kommer att pågå.

Carola Gunnarsson berättar att det finns föreskrifter som måste följas i kommunallagen som gäller just deltagande på distans, och att det också finns ett antal tekniska krav som måste uppfyllas.

I stora drag handlar de tekniska kraven om att både ledamöter på plats och de som deltar på distans ska kunna se varandra i realtid. Det innebär att de måste ha en tillräckligt stor lokal för att kunna följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande avstånd till varandra. Det måste också kunna möbleras så att kameran på plats kan fånga upp alla ledamöter och ersättare. Alla som vill göra inlägg måste upp i talarstolen där man har en kamera riktad mot talarstolen, och det behövs också en skärm som är tillräckligt stor för att visa allting som sker.

Utöver det behövs tillgång till wifi, då ledamöterna har sina handlingar digitalt och de behöver också en lina som är kopplad till kommunens server, då fullmäktige sänds direkt på webben.

– Som det ser ut i dagsläget har det bara varit möjligt att vara i Lärkhallen. Där har man gjort i ordning den tekniska utrustningen så att det är möjligt. Vi letar efter en annan lokal, men just nu fanns det inte tillgång till någon annan som hade de här förutsättningarna, säger Gunnarsson och avslutar:

– Jag vill inte att vi fattar beslut i kommunfullmäktige som överklagas till förvaltningsrätten på grund av att vi inte skött mötet korrekt.

Socialdemokraterna och Salas Bästa är två partier som nu vill lyfta frågan om att hitta en annan lokal. I ett mejl till Carola Gunnarsson och flera andra ledande politiker i kommunfullmäktige föreslår Hanna Westman (SBä) att fler bör delta på distans, så att de som närvarar fysiskt kan få plats i en mindre lokal.