Håll koll på fågelbordet – nu ska alla vinterfåglar räknas

Räkningen kallas ”Vinterfåglar inpå knuten” och pågår fredagen 31/1 till måndagen 3/2.

Den stora fågelräkningen, som i år arrangeras för 15:e året i rad, handlar om att räkna alla fåglar som besöker landets fågelbord och andra fågelmatningar.

De senaste åren har cirka 20 000 svenska hushåll deltagit i räkningen och rapporterat sina resultat.

Uppgifterna ska rapporteras till BirdLife Sverige (Sveriges Ornitologiska Förening) där en sammanställning görs.

Fågelräkningen resulterar i ett stort material med spridning över hela landet och varje år presenteras dels en nationell topplista, men också regionala listor.

Särskilt i södra Sverige kan årets räkning bli en utmaning. Förutom att det är ovanligt milt, och snö- och frostfritt, är födoutbudet i naturen ovanligt rikt, skriver BirdLife i ett pressmeddelande.

För många buskar, träd och örter innebar 2019 en ovanligt rik frösättning. Det kan i sin tur åtminstone delvis förklaras med den extremt torra sommaren 2018.

Torrsommaren för med sig att det finns ovanligt gott om och lättillgänglig mat ute i naturen, vilket innebär att fåglarna inte söker sig in till fågelmatningarna i samma utsträckning som under kallare vintrar.

Många människor oroas av detta, och tror att fåglarna försvunnit, men det är alltså ingen fara å färde, snarare tvärtom, konstaterar BirdLife.

SÅ RAPPORTERAR DU RÄKNINGEN:

Rapporteringen görs bäst via Vinterfåglar inpå knutens hemsida (www.vinterfaglar.se), men det är också möjligt att rapportera via en gratis-app liksom via post på ett särskilt rapportkort. Rapporteringssidan på internet öppnas när räkningen startar, den 31 januari.

Fakta: Birdlife Sverige