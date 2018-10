VI:s nya målmaskin ställs mot seriens bästa försvar – ska bryta negativa trenden: ”Ska vara slut på att förlora”

VästeråsIrstas nyförvärv inför säsongen Emma Aarnio har öst in mål under de första omgångarna av SHE. På lördag ställs hon och laget mot seriens kanske försvarsstarkaste motstånd, Lugi. Efter två raka förluster tror Aarnio på seger.

– Vi ska verkligen ta fram allt vi har. Nu ska det vara slut på att förlora, säger hon.