Hebybo skulle skjuta och spränga poliser under färd till polishuset

Det var den 9 mars förra året som en man från Heby kommun uppträdde berusad vid resecentrum i Uppsala och polis tillkallades. När mannen, som är i 60-årsåldern, skulle omhändertas och föras in i polisbilen satte han sig dock till motvärn innan han övermannades. Under färden in till polishuset hotade han sedan polismännen till livet. Poliserna skulle skjutas och en av dem skulle Hebybon dessutom spränga i luften.

Polismännen berättade vid rättegången att de upplevt hoten som obehagliga och personliga men även också riktade mot hela poliskåren. Extra obehagligt var att Hebybon dessutom burit kniv när poliserna anlände till resecentrum.

Hebybon själv berättade att han den aktuella dagen hade druckit ett par öl och att han begav sig till Uppsala för att överraska en anhörig. Han hade på sig sina arbetskläder och bar därför på en fällkniv som han använder i arbetet. Han befann sig på centralen när en vakt plötsligt kom och bröt upp armen på honom. Besvikelsen över vaktens agerande menade han var anledning till varför han senare uppträdde som han gjorde mot poliserna. Hebybon medgav att det stämde att han gjort motstånd och spänt sig vid ingripandet men att han inte försökt skada poliserna. Han ifrågasatte inte heller de uppgifter som polismännen lämnat om hoten men förnekade brott då han ångrat vad han sagt samt att det inte fanns någon avsikt att sätta hoten till verket.

Tingsrätten finner dock att Hebybon gjort sig skyldig till två hot mot tjänsteman, våldsamt motstånd samt brott mot knivlagen och dömer honom till villkorlig dom förenat med dagsböter.