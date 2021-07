Helenas vinnarbild andas sommar: ”Det var ren flax”

Anmäl text- och faktafel

Det riktigt andas sommar om vinnarbilden i juni månads tävling, och den kom faktiskt till av en slump.

– Det var ren flax. Jag böjde mig fram för att fotografera blommorna när Bus kom in i bilden för att lukta på dem, säger Helena Hjort från Möklinta.

Den treåriga nyfikna sheltien, eller shetland sheepdog som rasen egentligen heter, fotograferas inte så lätt.

– Hon brukar klämma sig nära hela tiden, säger Helena som gärna fotograferar, då med sin mobil.

– Nu när jag köpte en ny hade jag runt 10 000 bilder i mobilen. Nu ligger de i något moln någonstans, hoppas att de sparas, säger hon leende.

Förutom att fotografera blommor och hunden Bus, som från början tillhörde Helenas dotter och bor i stan till och från, är Helenas stora passion att föreviga byggnader av sten.

– På semestern blir det många foton, senast var vi till Öland och min familj fick följa med mig runt till olika stenruiner som vi missat under alla gånger vi varit där. En och annan solnedgång blev det också, säger Helena.

Vill du också vinna tre trisslotter och en förstoring av vinnarbilden sponsrad av Sala Foto? Skicka in din bild här för att delta i juli!

Gå in på salaallehanda.com/manadens-bild. Dit kommer du också genom att gå in på www.salaallehanda.com, klicka dig in på Alla avdelningar (eller de tre horisontella strecken) – Mer – Tävla i Månadens bild.

