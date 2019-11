Helgens väder: Grått, regn och kanske lite snö.

Anmäl text- och faktafel

Under fredagskvällen fortsätter det dimmiga och disiga vädret. Temperaturen kommer att hålla sig runt nollstrecket i stora delar av länet.

Trafikverket har under kvällen gått ut med en varning för halka från Surahammar och upp emot det norra länsdelarna.

Lördagen bjuder på i stort sett samma väder som fredagen. Någon plusgrad och mulet. Risken finns att det fortsätter att vara halt på länets vägar.

Söndagen börjar också med moln och någon plusgrad. Under sena kvällen drar ett regnområde in som kan övergå i snöfall. Just nu finns det inga uppgifter om hur mycket snö det eventuellt kan falla.

Och början på nästa vecka ser inte bättre ut, då det grå och kyliga vädret fortsätter.