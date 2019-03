Frycklund om utvisningarna – och domarnivån i tunga förlusten mot Leksand: "Frustrationen växer"

VIK kom inte alls upp i nivå offensivt mot Leksand som försvarade sig förtjänstfullt och ställde om.

Till slut kunde bortalaget vinna helt rättvist med 0-3.

Efteråt var forwarden Mikael Frycklund besviken på lagets insats.

– Det är tungt så klart. Det är inte vad vi hade förväntat oss. Bli nollade på hemmaplan är alltid tungt. Sen studsade det inte riktigt vår väg idag, säger han.

– Vi känner oss frustrerade. De får power play och de får målen när de behöver det. Jag tycker vi har riktiga guldlägen ibland, men de sitter inte och då blir det extra tungt.

Leksands ledningsmål i den andra perioden kom i power play sedan Frycklund utdelat en eftersläng efter att Samuel Ersson blockerat pucken.

Så här kommenterar forwarden själv situationen som renderade i två minuter för hög klubba:

– Jag har haft ett långt byte och det blir en situation där pucken studsar in framför Ersson. Och mitt beslut är att spela hem pucken och han plockar den. Så det finns ingen anledning att nån ska komma in där. Och när han (Leksandsspelaren) då kommer in så blir det en situation där jag bara rycker till och han åker rakt in i mig, säger Frycklund.

– Sen förstår jag att Leksingen måste in och markera där, men jag upplever ändå att Ersson har pucken och då kan jag tycka att det är lite eget ansvar om han åker in i mig.

Mikael Frycklund är generellt inte nöjd med domarinsatsen i matchen.

– På slutet till exempel när Bergman står framför mål så får han en jabb i käften och sen trycker de ner hjälmen på honom. Då menar jag - är det tillåtet? Jag tycker domarnivån är lite svajig idag. Och det gör att frustrationen växer så klart. Men jag ska inte stå här och ursäkta att vi förlorade på grund av domaren. De vinner för att de är bättre idag, säger han.

Men du tycker att domarna släpper för mycket?

– Jag förstår att det är slutspel och man vill släppa lite mer. Men då tycker jag man behöver vara mer tydlig. Är det nån som slår eller gör nånting när det inte finns en situation, då måste man vara tydlig tidigt att det där är inte okej. Då vet alla det.

– Men ibland är det utvisning och ibland inte. Det är jättesvårt som spelare att förstå.

Hur avgörande var det första målet?

– Jo, men jag tror det blir jätteviktigt. Speciellt när det är så tajt och svänger lite fram och tillbaka. Men samtidigt, det är en stor match och nu vet vi vad som krävs för att vinna en hockeymatch här och vad nivån är.

– Det är en läropeng, vilket vi sa där inne. Vi har ändå tre poäng och är positiva och blickar framåt mot torsdag där vi ska försöka göra en bättre prestation, avslutar Frycklund.

MATCHFAKTA/SLUTSPELSSERIEN

Västerås IK–Leksands IF 0–3 (0–0, 0–2, 0–1)

Andra perioden: 0–1 (2.04) Mattias Karlsson (Johan Porsberger, Linus Persson) spel fem mot fyra, 0–2 ( 13.35) Jesper Ollas (Filip Johansson).

Tredje perioden: 0–3 (19.51) Oskar Lang (Axel Brage) mål i öppen kasse.

Skott: 23–28 (5–4, 10–13, 8–10).

Utv, VIK: 6x2. LIF: 3x2

Domare: Anders Sandahl och Johan Nordlöf.

Publik: 4683.