Svensson om fansens hyllning – efter första målet i VIK-tröjan: ”Otroligt häftigt”

Han har varit involverad i mycket i sina tre första matcher sedan han kom från Köping.

I den fjärde matchen släppte det också målmässigt för Anton Svensson.

Halvvägs in i den tredje perioden dök han upp på rätt ställe framför mål och petade in 4–0 framför klacken, i en match som VIK till sist vann med 4–1.

– Det var Isac (Skedung) och (William) Wikman som var bakom mål och krigade om pucken, så jag lurade lite högt där. När Wikman gick runt kassen störtade jag och då dök pucken upp där. Det blev någon låtsaspetning där som gick in mellan benen, jag vet inte riktigt vad det blev. Det blev att jag petade in den mellan benen. Otroligt skönt att se den gå in, säger Svensson i Sportens livesändning efter matchen.

För första gången i sin karriär fick han fira ett hockeyallsvenskt mål, och han fick göra det framför den gulsvarta klacken i ABB Arena.

– Jag blev bara så glad, slog klubban i plexit, jag vet inte vad jag gjorde riktigt. Jag blev hur glad som helst, säger Svensson.

Var det ett typiskt Svenssonmål?

– Nja, kanske. Jag dyker upp på rätt plats och hittar ytorna kanske, det är det jag är bra på. Typiskt Svenssonmål vet jag inte, men det var skönt att den gick in.

Att VIK-supportrarna på kort tid har börjat uppskatta Anton Svensson märktes inte minst efter matchen, när klacken skanderade hans namn. Det är knappast något som 25-åringen är van vid.

– Det var något nytt, kan man ju säga. Det är otroligt kul också. Det är häftigt att spela på sån här nivå med så här mycket folk på läktaren. Det är skillnad mot Köping.

De senaste två dagarna har verkligen visat på just den skillnaden och kontrasten mot Köping för Anton Svensson. I går satt han på läktaren när hans gamla lag spelade playoff, och vann den första matchen mot Hudiksvall. På onsdagen fick han själv spela inför över 2 000 på plats i ABB Arena.

En viss kontrast.

– Det kan man verkligen säga. Det är kul, hockey är kul just nu.

Har du märkt av att supportrarna här uppskattar och stöttar dig?

– Ja, det tycker jag. Jag har haft mycket folk som kommit fram och sagt att det är kul att jag är här, lite på Twitter också. Det är annorlunda runt omkring med mycket mer folk som ser allt man gör, så det gäller att vara proffsig så man inte gör bort sig. Men det är otroligt häftigt att få inramningen runt omkring.

Vad tror du att det här målet kan innebära för fortsättningen, för din del?

– Jag har varit lite spänd att göra vissa grejer. Men det kanske släpper ordentligt nu, man vet aldrig. Vi får se vad som händer på fredag.

Matchfakta:

VIK – Vita Hästen 4-1 (0-0, 3-0, 1-1)

Första perioden: –

Andra perioden: 1–0 (6.01) Jimmie Jansson (Isac Skedung, William Wikman), 2–0 (8.49) Isac Skedung (Mikael Frycklund), 3–0 (18.55) Fredrik Hetta (Anthon Eriksson, Jesper Johansson)

Tredje perioden: 4–0 (11.43) Anton Svensson (William Wikman, Isac Skedung), 4–1 (18.43) Viktor Johansson (Linus Andersson, Emil Eriksson)

Skott: 39-26

Utvisningar: VIK: 3x2, Vita Hästen: 2x2

Publik: 2 957